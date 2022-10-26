В движении: руководство Южно-Уральской железной дороги и Правительство Челябинской области обсудили перспективы сотрудничества

День ЮУЖД с участием Правительства Челябинской области – традиционное мероприятие. Фото: пресс-служба ЮУЖД.

В Челябинске прошёл День Южно-Уральской железной дороги при участии Правительства Челябинской области. Мероприятие – это площадка для обсуждения ключевых аспектов работы железнодорожного транспорта, демонстрации достижений отрасли и принятия решений по дальнейшему развитию инфраструктуры и транспортной доступности для жителей и гостей региона. Особое внимание ЮУЖД уделяет развитию железнодорожного туризма. В России резко вырос спрос на путешествия внутри страны, и в текущей ситуации железнодорожная отрасль заявила о себе как о самом безопасном способе перевозок большого количества туристов в региональном и межрегиональном сообщении.

В формате открытого диалога идеями по развитию проектов магистрали делились эксперты из разных отраслей экономики. Фото: пресс-служба ЮУЖД.

– У железной дороги и Челябинской области много совместных проектов по развитию пассажирских перевозок и городских территорий, - отметил Дмитрий Горбунов. – На сегодняшний день у нас есть и подвижной состав, и развитая инфраструктура, и интересные маршруты, знаковые места. Основная задача – связать все части в единую систему. ЮУЖД готова принимать активное участие в обеспечении транспортной доступности туристических объектов. Надеемся, на активное участие туроператоров по созданию пакетных предложений и развитию туристических перевозок на Южном Урале.

БЕЗОПАСНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ С КОМФОРТОМ

Пример сотрудничества правительства области и ЮУЖД – мультимодальный маршрут «Снегирь», который связывает в зимний период Челябинск с Миассом и ГЛЦ «Солнечная долина». С 2019 года перевезено 47 тыс. пассажиров.

11 ноября Челябинск и Екатеринбург свяжет комфортабельный рельсовый автобус «Орлан». Фото: пресс-служба ЮУЖД.

Новая страница большой темы туризма, уже межрегионального, – запуск 11 ноября комфортабельного рельсового автобуса «Орлан», который свяжет два уральских мегаполиса – Челябинск и Екатеринбург. Он будет курсировать ежедневно. Время в пути составит 3 часа 56 минут. Расписание составлено удобно. В путь с вокзала Челябинск-Главный дизель-поезд отправится в 06.50. Отправление из Екатеринбурга назначено на 18.07. В пути рельсовый автобус сделает остановки на территории Челябинской и Свердловской областей. Поезд оборудован климатической установкой, мягкими сидениями, санитарными модулями и всем необходимым для маломобильных пассажиров. Путешествие будет комфортным и безопасным. ЮУЖД и Правительством области обсуждается запуск дополнительных «Орланов», и решение будет приниматься после мониторинга пассажиропотока.

Замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров подчеркнул, что правительством региона уделяется большое внимание развитию электротранспорта. В 2022 году на территории области курсировали 60 пригородных поездов: 56 – Свердловской пригородной компании и четыре – Башкирской пригородной компании. Из бюджета области на возмещение выпадающих доходов, возникающих вследствие государственного регулирования тарифа на пассажирские перевозки, выделен 431 млн рублей. Данная сумма, как подчеркнул Егоров, сохранится и в следующем году.

Новый состав электропоезда «Челябинск – Миасс» нравится пассажирам. Фото: пресс-служба ЮУЖД.

- Нами много сделано совместно. Запущен успешный проект скоростного электропоезда «Ласточка» Челябинск – Магнитогорск, который в следующем году станет межрегиональным. Маршрут планируется продлить до станции Новоабзаково, где на озере Банном расположен горнолыжный курорт «Абзаково», - отметил Егоров.

Маршрут скоростной «Ласточки» Челябинск – Карталы с августа 2022 года продлён до Магнитогорска, поезда ходят ежедневно из-за высокого спроса.

По выходным «Ласточка» курсирует между Уфой и Ашой, и проект пользуется большой популярностью.

Большое внимание на ЮУЖД уделяется обновлению подвижного состава. 4 августа 2022 года в первый рейс отправился новый комфортабельный электропоезд ЭП2Д. Состав из шести вагонов курсирует на маршруте Челябинск – Миасс. В вагонах, соединённых беззазорным методом, установлены эргономичные сидения, оснащенные USB-портами для зарядки гаджетов, система климат-контроля, электронные информационными табло.

До конца года ожидается поступление ещё трёх новых составов ЭП2Д.

ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ

Бренд Челябинской области – фирменный поезд «Южный Урал» Челябинск – Москва. В 2022 году, с учётом магнитогорской группы, будут обновлены все четыре состава, работающие на популярном направлении.

Украшением купе СВ-вагонов «Южного Урала» стали прекрасные фотокартины с пейзажами Челябинской области. Акция организована совместно с Государственным историческим музеем региона.

Путешествие с прекрасным: СВ-вагоны фирменного поезда «Южный Урал» украшены фотокартинами с пейзажами природы нашей области

Замглавы Челябинска Андрей Ксензов рассказал о реконструкции привокзальной площади города. Сейчас идут проектно-изыскательские работы; в 2023 году предстоит решить непростой вопрос с выносом многочисленных инженерных коммуникаций. Работы по реконструкции начнутся в 2024 году. В том числе, будет благоустроена территория возле монумента «Сказ об Урале».