Болит голова? Это может быть признаком высокого давления

Обследоваться рекомендуют хотя бы раз в год. Фото: Дарья МАРКОВА

Без причины часто бьется сердце, болит голова и скачет давление? Пора проверить сердечко! В челябинском областном кардиологическом центре рассказали, как часто нужно проходить обследование, на какие симптомы обратить внимание и какие показатели оптимальны.

У 15% НАСЕЛЕНИЯ ОБЛАСТИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Челябинский областной кардиологический диспансер притаился за частным сектором и бетонным забором. В коридоре вдоль стен сидят пенсионеры, молодая мама с грудничком и здоровые на вид мужчины. Со всей области сюда приезжают провериться, проконсультироваться с врачом и получить лечение.

Попасть сюда просто – по направлению от терапевта или просто записавшись напрямую в регистратуре. Иногда специалисты выезжают в область. Проблема сердечно-сосудистых заболеваний очень актуальна – в Челябинской области проходят лечение 15% населения.

− Коронавирус кардиологам добавил проблем. В основном коронавирус поражает сосудистую систему. У некоторых пациентов развиваются воспалительные проблемы с сердцем – миокардиты, перикардиты. Часто бывает аритмия. Думаю, слишком мало времени прошло, чтобы делать выводы, − рассказала врач-кардиолог челябинского областного кардиологического диспансера Галина Малкиман.

Есть даже группа риска – те, у кого вероятность сердечно-сосудистых заболеваний больше. Стоит насторожиться, если у ваших родственников была ранняя патология сердечно-сосудистой системы или у вас повышен уровень холестерина, нарушен углеводный обмен. Тогда стоит обратиться к врачу, чтобы пройти обследование.

Давление нужно измерять на двух руках, потому что оно может различаться. Фото: Дарья МАРКОВА

ГИПЕРТОНИЮ ЛЕЧИТЬ ПРОСТО

Чаще всего в кардиологический диспансер обращаются с повышенным артериальным давлением. Сначала оно приносит легкий дискомфорт, а вот может закончиться инсультом или инфарктом.

− К сожалению, у нас практически 40% взрослого населения страдает этим заболеванием. Артериальная гипертензия не только самостоятельное заболевание, но и фактор риска для развития более серьезных патологий сердечно-сосудистой системы, − рассказала врач-кардиолог челябинского областного кардиологического диспансера Галина Малкиман.

Гипертония – это риск развития ишемической болезни. То есть легко может привести к инфаркту, инсульту или другому осложнению. Поэтому важно вовремя заметить проблему.

− У нас больше 200 тысяч человек зарегистрировано с гипертонической болезнью. Самая большая ее опасность в том, что 50% больных не ощущают, что у них повышенное давление. Иногда человек приходит на прием, у него 160/100 давление, а он не чувствует. Это очень большая опасность. Отсюда у нас внезапные инфаркты и инсульты, − сообщает главный врач челябинского областного кардиологического диспансера Сергей Королев.

Гипертония может проявиться у любого человека в любом возрасте. Один из ярких симптомов – сильная головная боль. Если она повторяется, стоит обратиться к врачу. Также главврач отмечает, что гипертоников стало много среди молодежи. Влияют на это быстрый темп жизни, стресс и вредное питание.

− Все сердечно-сосудистые заболевания значительно помолодели. Когда я работал в инфарктном отделении больницы скорой помощи, если был 35-летний пациент с инфарктом, вся больница сбегалась и смотрела. А сейчас это никого не удивляет, − рассказывает главврач.

Главный врач челябинского областного кардиологического диспансера Сергей Королев. Фото: Дарья МАРКОВА

Сергей Королев советует понемногу заниматься физкультурой. Говорит, это снижает повышенное артериальное давление. Но надеется только на такие советы не стоит. Если что-то беспокоит, лучше все-таки сходить на прием.

− Гипертонию в большинстве случаев лечить просто. У нас очень большой арсенал препаратов, поэтому подобрать лечение не сложно. Главное, чтобы человек потом принимал эти препараты. Потому что вылечить гипертонию нельзя. Нет такого метода, чтобы мы курс лечения провели и все, вылечили. Нужно пить таблетки каждый день, − объясняет Сергей Королев.

ЖЕЛАТЕЛЬНО ХОТЯ БЫ РАЗ В ГОД ПРОХОДИТЬ КАРДИОГРАММУ

− Мы по молодости снимали ЭКГ, выкуривали сигарету, снимали ЭКГ и смотрели результаты. Были небольшие ухудшения, − рассказывает главный врач челябинского областного кардиологического диспансера Сергей Королев.

Конечно, обычным пациентам такие эксперименты ставить не дают. Но некоторые обследования все-таки стоит проходить каждый год. Например, ЭКГ и анализы на холестерин.

− Если мы говорим о скрининге на сердечно-сосудистые заболевания, есть определенные параметры. Холестерин меньше 5. Уровень сахара меньше 6, если это венозная кровь, а если кровь берут из пальчика − 3,5−5,5. В среднем давление на приеме у пациентов должно быть менее 140/90. Если дома, желательно, чтобы оно было меньше 135/85, − рассказала заведующая поликлиническим отделением, врач-кардиолог челябинского областного кардиологического диспансера Галина Малкиман.

Гипертония может проявиться у любого человека в любом возрасте. Фото: Дарья МАРКОВА

Артериальное давление можно проверять каждый день дома, для этого не нужно идти к врачу. Тонометр желательно иметь в каждой семье, уверена врач.

− После 40 лет желательно хотя бы раз в год кардиограмму проходить. Есть еще исследования с нагрузочными пробами: в покое все может быть нормально, а в движении нет. А дальше уже доктор смотрит и, если есть факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, идет более углубленное исследование, − объяснила Галина Малкиман.

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