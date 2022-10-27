«Первое время боялись при мне обедать»: житель Челябинска откровенно рассказал, как приемные подростки привыкали к новой семье

На фото слева направо: Евгений, племянник Архип (14 лет), супруга сына Дарья, старший сын Богдан, племянник Клим (17 лет), дочь Лиза и Оксана. Фото: предоставлено КП-Челябинск

В СМИ много рассказывают о многодетных семьях с приемными детьми. Как правило, это истории, в которых все гладко и хорошо. Но такое встречается редко. Челябинская семья приняла племянников-подростков и честно рассказала о том, каким тяжелым бывает путь адаптации - как для детей, так и взрослых. Но без этих уроков жизни невозможно обойтись.

Год назад Евгений и Оксана Щерба взяли под опеку двух братьев-подростков 14 и 17 лет. Мальчишки для семьи не чужие – племянники, но решение взять их в семью все равно было непростым. Евгений, который уже воспитал троих собственных детей, рассказал «Комсомолке», почему и с какими трудностями пришлось столкнуться.

ОДНО ДЕЛО ВСТРЕЧАТЬСЯ ПО ПРАЗДНИКАМ, А ДРУГОЕ – ВОСПИТЫВАТЬ

До недавнего времени Клим (17 лет) и Архип (14 лет) жили в Верхнем Уфалее с мамой и младшим 5-летним братом. Отец (родной брат Оксаны Щерба) умер семь лет назад – он употреблял наркотики, имел судимость и тяжелые заболевания. К несчастью, у матери обнаружили рак груди, и она скончалась весной прошлого года. Так, ребята остались одни. Правда, рядом были дедушка с бабушкой, но органы опеки высказались ясно – у мальчишек и так незавидная судьба, а тут престарелые люди с инвалидностью.

— Конечно, ребята хотели бы жить с дедушкой и бабушкой. Они там провели все детство, и не хотели никуда уезжать. Но органы опеки не позволили. У супруги семья большая, ее двоюродная сестра хотела взять одного из мальчишек себе, а другого мы – но закон этого тоже не позволил: разделять братьев нельзя, — рассказывает Евгений Щерба. — Тогда племянников забрали мы.

Клим и Архип живут в семье тети и дяди год. Фото: предоставлено КП-Челябинск

Как признается Евгений, сомнения, безусловно, были:

— На самом деле мальчишки нам не чужие. На протяжении всей жизни мы встречались, отмечали праздники, дети наши дружили. Но одно дело приехать в гости к ребенку и подарить игрушку, а другое – полностью воспитывать и заниматься ребенком. Было много опасений — чего ждать от детей, воспитанных в непонятных социальных условиях и педагогически запущенных? Да еще и возраст подростковый, который в благополучных-то семьях непросто проходит. Но ситуация сложилась так, как сложилась. Сейчас мы живем довольно хорошо.

У НИХ ПРОСТО НЕ БЫЛО ОРИЕНТИРОВ

Опыт воспитания детей у 49-летнего Евгения ого-го – вместе с супругой они вырастили троих. Старшая 30-летняя дочь с семьей живет в Санкт-Петербурге, подарили им внучку. Средний сын 26 лет в августе создал свою семью. Младшая дочь – 16 лет – живет вместе с родителями. Первый год, признается Евгений, самый сложный – адаптация. Ребята приехали в Челябинск, сильно проседая в учебе. В прежней школе их жалели – ставили тройки.

— Мальчишки не глупые. Просто ими никто не занимался, поэтому многие элементарные вещи они не знали. Например, Клим в свои 17 не знал, сколько у нас материков и океанов. И главное – не понимал, зачем ему это знать. Зато он без репетиторов выучил разговорный английский. Я когда первый раз услышал, думал, что он с репетитором по скайпу говорит. А оказывается, он играл в онлайн-игры с ребятами из разных стран, и так выучил иностранный язык, — рассказывает Евгений.

У ребят до сих пор адаптация. Фото: предоставлено КП-Челябинск

Когда Клим переехал в Челябинск, то не знал, куда пойти учиться. И как говорит опекун, ему было по большому счету все равно. В итоге поступил в кулинарный колледж недалеко от дома. Отучился первый год без двоек. Но Щерба и не требуют от него быть отличником – лишь бы без самых низких оценок. Видно, что Климу учиться нравится – на учебе и дома оттачивает кулинарное мастерство, балует домашних вкусным рагу и булочками.

Первый год Клима так и прошел – колледж-дом, на выходные – к бабушке в Верхний Уфалей. Подростки практически не выходили из дома: ребята не понимали, почему им приходится жить здесь, а не там, где они всегда привыкли. К лету Клим отошел, появились друзья, знакомые из Уфалея приехали на учебу в Челябинск.

Младший Архип – очень гиперактивный, говорит Евгений. Если старший Клим примерно одного возраста с их сестрой Лизой, то Архип, как это обычно бывает, вечно не у дел – старшие ребята всегда сторонятся младших.

— Архип пошел в класс с ребятами-соседями, с которыми он дружит. Активно занимается скалолазанием, футболом. Но хулиган тот еще. Впервые меня вызвали в школу обсудить поведение – ни разу с тремя детьми такого не было, — вздыхает Евгений. — На мой взгляд, спорт помогает ему слить агрессию. И видно, что ему явно не хватало мужского внимания. Я с ним периодически хожу на тренировки. Сейчас вот коленку повредил, запретили некоторое время спорт. И Архип сразу в школе исполнять начал. Но эта агрессия дает и большие успехи в спорте. В сентябре в школе он стал на спортивных соревнованиях самым сильным среди 7 классов по всем дисциплинам.

МЫ ВСЕ РАВНО НЕ ЗАМЕНИМ РОДНЫХ МАМУ И ПАПУ

Евгений по образованию врач психиатр-нарколог и в последнее время много занимается личной и семейной психологией. Во многом это, занятия с психологом и в школе приемных родителей, помогают супругам в непростой ситуации.

— Ребятам непросто с нами общаться, отношение настороженное – несмотря на то, что никогда не ругаюсь, ни разу не повысил голоса. Первое время даже боялись при мне обедать, когда я дома, то сидели по комнатам. Младший как-то облил ноутбук, побоялся сказать. Но мы поговорили: какой смысл наказывать, ноутбук от этого не починится. Для них это все страшно, они в стрессе и не знают, чего ждать, — говорит Евгений. — Я не собираюсь становиться их отцом. Они помнят своего папу, знают о нем, если спрашивают – мы говорим. Мы ни в коем случае не уговариваем поменять фамилию. У них есть свои мама и папа, которые умерли. А мы просто тетя Оксана и дядя Женя, которые помогают.

Играет роль и пристальное внимание со стороны государства, органов опеки. К примеру, был случай, когда Евгений настоял, чтобы Клим пошел со всеми в кино, а тот не хотел. В итоге родителей вызвал психолог, чтобы поговорить об этом. Евгений смеется: это они еще не знают, что они платят детям деньги за помощь по дому вместо выдачи карманных.

Оксана и Евгений стараются не закатывать больших праздников, но время с ребятами проводят вместе часто. Фото: предоставлено КП-Челябинск

По словам Евгения Щербы, прошедший год — был годом адаптации. И эта адаптация, по его мнению, еще не закончилась, и может быть не закончится никогда:

— Приемные дети – это не сказка ни для них, ни для нас. И к этому готовят в школе приемных родителей. Ты не знаешь, с чем столкнешься. Это не счастливая история, дети-сироты – это уже несчастье. Я смотрю на пацанов и не знаю, что будет дальше, не знаю, как они поступят в той или иной ситуации, какое будущее их ждет. Возможно, когда-то они скажут спасибо, но я на это не рассчитываю. Пока мы просто делаем все возможное, чтобы их жизнь стала лучше.

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