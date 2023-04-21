«После такого я говорила, что у меня больше не будет детей»: история челябинки, которая пошла на роды с подругой

Через полтора года после рождения Александры (младенец на фото на руках), Светлана родила третьего ребенка. Фото: предоставлено КП-Челябинск

Роды для каждой женщины – событие незабываемое. И хотя со временем счастливые моменты затирают воспоминания о боли и страхе, ощущения, испытанные тогда, остаются навсегда. Конечно, у всех появление на свет ребенка проходит по-разному: одни справляются быстро, мило улыбаются и делают селфи, другие – мучаются сутками, кричат и ненавидят весь мир. Пять лет назад журналист КП-Челябинск Алена Мызгина родила долгожданную дочку Александру. Это были первые роды, которых она ждала и… боялась. Поэтому сразу заявила мужу, что рожать они идут вместе. Но все получилось совсем по-другому. И эти волнительные 12 часов родов рядом с ней провела подруга – мать двоих детей Светлана Уфимцева. Публикуем их историю.

«УВИДЕВ ГЛАЗА МУЖА ПОДРУГИ, Я РЕШИЛАСЬ…»

— Осенью 2017 года подруга сообщила о долгожданной беременности. Мы тогда были у них в гостях, было много эмоций, радости. И тут Алена заявляет – одна я рожать не пойду, я боюсь. Поэтому со мной пойдет Леша (муж). В этот момент я посмотрела на Лешу и поняла, что он в полуобморочном состоянии, и в семье назревает конфликт. И надо спасать ситуацию, — рассказывает Светлана. — Предложила свою кандидатуру. Тем более у меня за плечами двое родов. Но я до последнего думала, что все это в шутку.

Света стала крестной девочки. Фото: предоставлено КП-Челябинск

— ПДР стоял на 7 мая. К этому моменту выяснили, что на партнерские роды на самом деле можно пригласить не только супруга, но и маму, сестру, подругу. Нужно только сдать анализы. В ГКБ №3, которые, кстати, радеют за естественные роды, дали список: анализ на ВИЧ и СПИД, флюорография. В роддом я приехала намного раньше срока. Были тренировочные схватки, а обратно меня уже не выпустили. До срока оставалось меньше недели. Но по факту я провела там две недели. А дочка как будто и не собиралась. В итоге к концу 42 недели решили делать стимуляцию родов. С вечера поставили катетер Фолея. Ночью схватки начались, но раскрытия не было практически. В 6 утра меня и соседку из соседней палаты (у нее картинка была точь-в-точь как у меня) повели рожать – прокололи пузырь и отправили в палату, — рассказывает Алена.

«НЕ РОЖАЙ БЕЗ МЕНЯ, Я СКОРО БУДУ»

— Каждый день была в состоянии боевой готовности, ждала, когда же подруга меня вызовет. И вот 15 мая рано утром она пишет, что пошла рожать. А у меня эфир на радио в 8 утра, который не перенести. Звоню ей «Алена, держись, не рожай без меня, скоро буду!», - вспоминает Светлана. — Через секунду после окончания эфира, вызвала такси. Приехала, меня сразу провели в родовое отделение. И, увидев, что подруга уже в агонии, я начала ее изо всех сил поддерживать.

— Я, наверное, никого так не ждала, как ее, — говорит Алена. — Мне вкололи окситоцин, чтобы стимулировать схватки, но раскрытия так и не было. А схватки были такой силы, что до сих пор трясет при воспоминании. Но страшнее было то, что я не понимала, что делать. Все, что я слушала на курсах, читала и смотрела, просто вылетело из головы. Я то прыгала на мячике, то ходила из угла в угол – боль, тошнота.

А это первое фото Саши, которое сделала Светлана в первые минуты после родов. Фото: предоставлено КП-Челябинск

— Вот тогда я поняла, что человек небеременный и в родах – это два разных человека. Она мне говорила делать массаж, тут же прогоняла, потом просила срочно принести банан, потом я бегала искала пакеты, потому что ее тошнило, потом я бежала за шоколадкой, потому что НАДО, — говорит Светлана. — Она просила отвлечь ее разговорами – я ей рассказывала всякую ерунду, потом просила меня просто замолчать и не бесить ее. Единственное, что не поколачивала меня. Мы ходили в туалет и по коридору. Я шутила, как могла, успокаивала. Костяшки от массажа до крови стерла. К обеду схватки усилились, я пошла за анестезиологом. Он вколол ей коктейль, и она подуспокоилась.

— В обед я уже не помнила себя. В голове тукала мысль – скорее бы уже. Но на деле все было не очень хорошо, раскрытие было минимальным, а схватки частые и сильные. Как мне потом объяснили, это называется бесполезные схватки. К моменту, когда пришел анестезиолог, я уже была в несознанке до такой степени, что не могла сидеть несколько секунд, чтобы поставили эпидуральную анестезию – вцепилась в Свету в момент между схватками. Еще забыла предупредить, что у меня аллергия на пластырь, на следующий день у меня на спине был один сплошной волдырь, — вспоминает Алена.

«ВРАЛА, ЧТО СХВАТКИ НЕ БОЛЬНЕЕ ЭПИЛЯЦИИ»

— Схватки просто зашкаливали. Ей поставили какой-то аппарат, который показывал силу. Я как могла ее успокаивала, приговаривала, да это не больнее эпиляции. Хотя понимала, что вру с кристально чистым лицом, — говорит Света. — Через несколько часов обезболивание начало отпускать. Алена забилась в панике, отправила меня за анестезиологом, а тот – на операции. Еле дождались. — Параллельно со всем этим я отвечала родственникам, которые волнуются: маме, сестрам, мужу. На все сообщения муж Алексей отвечал «ок». Меня начало бесить это. А Алена говорит: «Ты даже не представляешь, сколько смысла и эмоций он вкладывает в это «ОК».

— В какой-то момент мне показалось, что все идет к завершению. С обезболиванием процесс пошел, но не так быстро, как нужно. Несколько раз консилиум врачей осматривал меня, говорили – рожаем сами, нет – на кесарево, нет – рожаем сами. В итоге к 19 вечера стало понятно, что сама я не рожу: ребенок встал головкой в родовые пути, а раскрытия не произошло. У меня резко поднялась температура, упало давление, у дочки тоже не все было хорошо, — говорит Алена. — Я уже ничего не понимала, кроме того, что хочу увидеть своего ребенка. До родов я думала, что родить я должна только сама, но в процессе поняла, что согласна на все.

«КОГДА ЕЕ РЕЗАЛИ, ГЛАВНОЕ БЫЛО – СДЕЛАТЬ СПОКОЙНОЕ ЛИЦО»

— Когда врачи сказали, что везут Алену на кесарево, я с чувством выполненного долга начала собираться домой. На что мне акушерка заявила: «А вы куда?! Одевайтесь и в операционную». Я надела халат, шапочку, гольфы и нарукавники, посадили меня на стульчик неподалеку. Живот Алены отгородили ширмой. Но я видела, как ей разрезают ткани, раздвигают матку, как струя крови бьет в лицо врача. Главное в тот момент было не упасть в обморок и сделать безмятежное лицо, — говорит Светлана.

— Я помню, что лежала на кушетке и смотрела на Свету, почти неотрывно. Мне было страшно за себя и ребенка, и она была единственным маячком для меня, что все идет хорошо. Я все время спрашивала ее – все нормально? – говорит Алена.

Сейчас на двоих у подруг четверо детей. На фото слева направо: Владимир (сын Светланы), она сама, ее дочь Анна и сын Макар, крестница Александра с мамой Аленой и бабушкой Анной Ивановной. Фото: предоставлено КП-Челябинск

— Когда Сашку достали, помыли и обработали, сказали надевать мне носочки. Она показалась такой маленькой, что я даже испугалась. Взяла на руки, она успокоилась. Ребенка забрали, увезли Алену в палату интенсивной терапии, я немного с ней побыла, отправила родным фото и рост, вес. И в этот момент поняла, что устала неимоверно. Ощущение, что рожала я. За день ни крошки еды, ни глотка воды. От того, как дышала вместе с ней, губы потрескались. Выхожу из роддома, новоиспеченный папаша приехал меня встретить, бегу к нему, кричу: «Мы роди-и-и-ли». Заехали в магазин, и я просто на пороге выпила полбутылки шампанского. А в голове мысль – как хорошо, что я отмучилась и больше никогда не буду этого испытывать. Спойлер – через полтора года я родила третьего ребенка, — говорит Светлана. — Вот что я хочу сказать: если ваш муж не врач, не массажист, не психолог – не надо брать его на роды. Лучше подругу или сестру, в общем человека, на которого вам не жалко кричать.

Сейчас Александре, которой Света помогла родиться на свет, почти пять лет. С крестницей они как подружки. Светлана шутит, что скоро на дискотеки будут ходить вместе. На каждый день рождения встречаются семьями, и нет-нет, но вспомнят, как рожали вместе.

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