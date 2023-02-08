Главный вход, где произошли разборки, перекрыт
Фото: Егор ПОБЕРЕЙ
Днем в среду, 8 февраля, в образовательный центр №5 Челябинска ворвалась группа парней в черном и устроила разборки. Все произошло в холле первого этажа.
— Дети говорят видели пистолет, слышали выстрел. Разбежались в ужасе. Учителя говорят, что старшеклассники жутко подрались, дверь выбита. В 3 звене полиция стояла, потом скорая приехала, — написали обеспокоенные родители в группе «Парковый» во ВКонтакте.
Одному из участников конфликта понадобилась помощь врачей. По данным источника КП-Челябинск, он не является учащимся.
Сейчас в обстоятельствах конфликта разбираются полицейские, которые в настоящий момент работают на месте. Инцидент взял на контроль начальником полицейского главка Михаил Скоков, сообщили в пресс-службе полицейского главка.
— Все участники установлены, ведется разбирательство с участием правоохранительных органов. Школы микрорайона работают в штатном режиме, — сообщили в управлении образования Челябинска.
На месте работает корреспондент КП-Челябинск.
— Главный вход перекрыт, дети входят через запасной. Ученики и родители по привычке идут к главному. Тут же их разворачивают. В холл не пускают никого, на месте работают криминалисты, — передает наш коллега. — Большинство учеников о ситуации не в курсе. Говорят, что им сообщили только о какой-то драке.
Занятия в школе продолжаются, но детей возле школы очень мало — у большинства занятия уже закончились.
— Девятые классы сегодня не учились. У нас было итоговое собеседование по русскому языку. И мы ничего не слышали. Знаю, что только этаж перекрыли, — рассказывает школьница
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