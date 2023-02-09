Дома с террасами и бульвар: что строят на месте старых двухэтажек в Ленинском районе Челябинска

На месте снесенных бараков построили два новых дома. На подходе - еще один. Фото: Александр Орел/vk.com

В Ленинском районе Челябинска полным ходом идет реновация квартала в границах улиц Ереванская-Новороссийская и Лизы Чайкиной. Глава района Александр Орел рассказал, что построено и когда заработает новый ФОК.

Когда-то здесь стояли бараки. Фото: Александр Орел/vk.com

— С весны 2022 года построены два многоквартирных дома и сквер на улице Ереванской. Вид из окон новых домов самый шикарный вид во всем Челябинске, а квартиры на первом и последнем этажах имеют собственные террасы, — пишет Александр Орел на своей странице во ВКонтакте.

План застройки квартала. Фото: Александр Орел/vk.com

Он также сообщил, что в этом году будет построен следующий дом и начнется формирование бульварной зоны вдоль Новороссийской — от Чайкиной до Бобруйской.

Кроме того, прямо на перекрестке Чайкиной и Новороссийской к лету завершится реконструкция 10-летнего недостроя. Александр Орел рассказал, что по замыслу собственника основную часть займет ФОК.

На первом этаже ФОКа будет фудкорт и коммерческие помещения. Фото: Александр Орел/vk.com

— Первые тренажеры уже завезли. Посмотрел игровой зал на третьем этаже. При размерах 25x40 м. его можно будет использовать практически для любых игровых видов спорта, — пишет глава Ленинского района, добавляя, что на первом этаже предполагается фуд-корт и коммерческие площади.

Вид из квартир новых домов на озеро Смолино. Фото: Александр Орел/vk.com

Добавим, что еще один большой участок в Ленинском попал под программу реновации - в границах Копейского шоссе, улиц Обуховская, Туркменская и Уральская появится новый квартал, ради этого снесут 17 многоэтажек.

Фото: Александр Орел/vk.com

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