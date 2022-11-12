От диеты до заедания: почему людей бросает из крайности в крайность из-за еды

Диеты, если они не назначены врачом, тоже пищевое расстройство. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Переедание, анорексия, булимия и разные диеты. Все это предвестник проблем с психологией и организмом. Почему люди бросаются из крайности в крайности из-за еды, в чем их опасность и как это прекратить, рассказала старший психолог челябинской областной клинической наркологической больницы Анастасия Новохацки. Публикуем ее мнение.

ЧТО ЭТО И ПОЧЕМУ ПРОИСХОДИТ

– Расстройства питания и пищевого поведения – это любые нарушения, связанные с приемом пищи. При условии, что они не могут быть объяснены особенностями возраста, культуры и состоянием здоровья: аллергиями и назначенными врачом диетами.

Расстройства пищевого поведения, как правило, связаны с обеспокоенностью весом, фигурой и чрезмерной озабоченностью самой едой. Происходит импульсивное поглощение пищи или, наоборот, голодание.

АНОРЕКСИЯ: ПОХУДЕНИЕ В УЩЕРБ СВОЕМУ ЗДОРОВЬЮ

Нервная анорексия характеризуется очень низкой массой тела. Человек целенаправленно худеет, отказывается от пищи или вызывает у себя рвоту сразу после еды. Начинается это с нарушения самооценки и самовосприятия.

Со временем перерастает в серьезное психическое заболевание. Тогда человек не просто стремится привести свое тело в нормальную форму, а делает это чрезмерно, в ущерб здоровому образу жизни. Часто у девочек и мальчиков в период подросткового кризиса появляется проблема самовосприятия. Это приводит к быстрой потере веса до 25-30% от общей массы тела. Люди просто отказываются от приема пищи или принимают ее чисто формально.

БУЛИМИЯ: НАРУШЕНИЕ КОНТРОЛЯ НАД СВОИМ ПОВЕДЕНИЕМ

Про булимию тоже много говорят. Она, наоборот, характеризуется частым повторяющимся эпизодом импульсивного потребления пищи в больших количествах. Человек не может контролировать пищевое поведение и поглощает разные продукты, которые могут не сочетаться друг с другом. Часто такие люди рассказывают, что они просто не способны прекратить есть или ограничить количество пищи.

Так проявляется нарушение контроля над своим поведением. Эти люди тоже могут прибегать к самостоятельному очищению организма: вызывать рвоту, принимать слабительные препараты, совершать интенсивные физические упражнения. Это связано с тем, что они стараются предотвратить набор веса, понимают, что слишком много едят.

Все это может привести к сильному стрессу.

ДИЕТЫ: ТОЖЕ РАССТРОЙСТВО

Почти любая диета – это тоже расстройство пищевого поведения. Только если это не назначено врачом, не имеет каких-то объективных причин или не связано с проблемами со здоровьем, когда человек вынужден сидеть на диете: гастрит, язва желудка и аллергия.

ЧЕМ ОПАСНО

Человек не дополучает каких-то микроэлементов из-за того, что слишком избирателен в пище. Это может нарушить работу пищеварительной системы, привести к авитаминозу и нарушению кровообращения.

В психическом плане эта избирательность может перерасти в хроническую. Если в семье мама и папа строго придерживаются какой-то диеты и это не оправдано никакими объективными обстоятельствами, ребенок наследует эти привычки. И это не совсем нормальное и правильное питание. Потом ему будет сложно переключиться.

К КАКОМУ СПЕЦИАЛИСТУ ОБРАТИТЬСЯ

Когда человек сам уже не может контролировать пищевое поведение, нужна помощь специалистов. Работать здесь могут трое: психолог, психотерапевт и врач-психиатр. К кому именно обратиться, можно выбрать самому. Главное, чтобы специалист был грамотный.

Часто бывает, что специалисты работают в паре. Происходит медикаментозное лечение: наблюдение у врача-психиатра или врача-психотерапевта. И они подключают психолога, чтобы скорректировать самооценку, самовосприятие и обучить человека приемам коррекции пищевого поведения уже самостоятельно.

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