За плечами Виталия Аносова 2 года срочки в танковом батальоне в Казахстане Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Спорить с ним – было бесполезно. Он сказал как отрезал: «Я так воспитан! Моя мама назвала меня в честь революционера!». И пошел… пошел защищать свою Родину. 60-летний челябинец Виталий Аносов отправился добровольцем на Донбасс.

Сын Константин Аносов с трогательной паузой и гордостью рассказал журналисту КП-Челябинск о решении своего отца.

Ему уже 60. Служил еще юнцом, в 1981-м едва не попал на войну в Афганистан. За плечами – 2 года срочки в танковом батальоне в Казахстане. Дальше – обычная гражданская жизнь. Но это не помешало мастеру управления капитального ремонта встать в ряды добровольцев. Стены родного ЮУрГУ Виталий Аносов сменил на палаточные лагеря и окопы – в этот четверг отправился на полигон для боевого слаживания. Любимого мужа, отца и дедушку – у Виталия 2 детей и 4 внука – провожали, скрепя сердце.

– Очень сложно принять его решение, все-таки он не молод, а там далеко не база отдыха и не лето за окном! Но с нашим папой сложно спорить. Если он решил – тут ничего не изменить, – с переживанием говорит Константин. – А как маме сложно – не описать! Они вместе столько лет, всегда рядом. Будем маму отвлекать, все-таки четверо внуков у них.

Им тоже тяжело, старшие уже все понимают, продолжает сын добровольца. И приятно удивляется – медкомиссию отец прошел легко, до сих пор в хорошей форме. В военкомате инженеру по образованию были рады – такая специальность будет полезна на передовой. Еще когда частичная мобилизация только началась, Виталий в разговорах с семьей говорил четко и однозначно – «Я пойду!». Патриотом мужчина был всегда.

На родной земле Виталия ценят. Увольнять сотрудника Южно-Уральского государственного университета не будут. Наоборот, будут ждать с фронта. Вернувшись, доброволец сможет вернуться к привычным обязанностям.

– Мы, как ответственный работодатель, полностью выполняем трудовое законодательство. Место рабочее будет сохранено, — заверили в пресс-службе вуза.

Но с особым трепетом защитника будет ждать вся большая семья. И поддерживать – как это только возможно – своего героя на расстоянии.

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