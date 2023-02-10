Гений живет в каждом ребенке: опытные педагоги пробуждают способности в дошкольниках

Фото: клуб "Сема"

Современный мир диктует свои правила, и сфера образования не исключение. Теперь, чтобы пойти в первый класс, нужно не только подать заявление в школу, но и иметь базовую подготовку. Поэтому детский клуб "Сема" уже более 9 лет помогает детям гармонично и всесторонне развиваться: полноценно готовиться к школе, решать логопедические проблемы, расширять свой кругозор и открывать для себя мир знаний.

Детский клуб "Сема" – это чудесный и увлекательный мир творчества, новых знаний и открытий. Он находится в самом сердце Челябинска - на улице Орджоникидзе, 34.

Девиз клуба: "Мы раскроем гения в каждом".

Фото: клуб "Сема"

Руководство и коллектив твердо уверены, что в каждом малыше живет свой гений. И для того, чтобы он проснулся, нужна грамотная помощь опытных педагогов. Поэтому клуб создает максимально комфортные условия и доброжелательную атмосферу для раскрытия природных способностей и талантов ребенка, направляет внутренний потенциал в нужное русло. Конечно, время пробуждения гения у каждого свое, поэтому миссия "Семы" - это сформировать занятие так, чтобы ребеночек в увлекательной и интересной обстановке познавал мир знаний.

Ведущие направления центра охватывают самые распространенные и волнующие родителей проблемы:

- подготовка к школе с логопедическим уклоном;

- комплексное развитие;

- логопед, логопед-дефектолог;

- обучение чтению с логопедическим уклоном;

- индивидуальные занятия (математика, русский язык);

- каллиграфия;

- иностранный язык (английский язык).

Фото: клуб "Сема"

Наполняемость каждого занятия формируется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка. Они направлены на развитие свойств внимания (устойчивости, концентрации, переключения) и всех типов памяти (зрительной, слуховой, тактильной). На каждом занятии обязательно проводится ряд упражнений, связанных с подготовкой руки к письму.

После таких курсов детки начинают с удовольствием учиться и намного проще адаптируются к школе. Они чувствуют себя открытыми, уверенными и смело общаются со сверстниками.

Что отличает детский клуб "Сема" от других? Блестящей репутацией и отличными результатами маленьких клиентов. Родители ребят рекомендуют "Сему" своим родственникам, знакомым, соседям, коллегам и приводят младших детей. Это ценно и важно для любой образовательной организации и для родителей при выборе детского центра. И самое главное - это доказывает, что курсы и занятия клуба действительно эффективны. Они создают прочную основу для дальнейшего образования ребенка.

В коллективе детского клуба "Сема" работают опытные и квалифицированные педагоги с большим стажем в общении с разными детишками. Они умеют находить индивидуальный подход к каждому малышу, учитывая его возрастные и личностные особенности.

Обучение в школе - это важный и основополагающий этап в жизни каждого ребенка. Поэтому все курсы клуба направлены на построение прочного фундамента знаний, который послужит основой для дальнейшего образования. Также занятия способствуют раскрытию талантов и способностей, заложенных в каждом чаде. Главное, чтобы дети с интересом и внутренним огоньком путешествовали по миру знаний, поэтому коллектив детского клуба старается создать максимально комфортные условия для этого.

Фото: клуб "Сема"

Знания дают уверенность и широкие перспективы во взрослой жизни. Поэтому, выбрав детский клуб "Сема"в качестве отправного трамплина, вы открываете перед ребенком большие перспективы для успешного обучения в будущем.

Мир не стоит на месте, и детский клуб "Сема" следует этой тенденции.

На данный момент в планах у руководства клуба - это открытие творческих направлений: по танцам, гимнастике, творческой мастерской, а также активное проведение различных мастер-классов. Например, рисование песком в бутылке, мыловарение или нейрографика. Сейчас есть большая потребность у родителей и детей в открытии именно творческих курсов. Также в планах образовательного клуба привлечение новых опытных и квалифицированных педагогов в дружный коллектив. Если говорить про глобальные планы, то это расширение территории и открытие новых детских клубов.

Все это позволяет руководству детского клуба уверенно смотреть в будущее и делать этот мир грамотней, умней и интересней.

Адрес: Челябинск, ул. Орджоникидзе, 34

Телефон: 8 908 044-92-91

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