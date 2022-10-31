В Челябинской области перевернулся автобус с вахтовиками из Казахстана, есть пострадавшие

Стекла разлетелись, крыша помялась – последствия опрокидывания в кювет Фото: ГИБДД по Челябинской области

12 лет водительского стажа не помогли справиться с первым снегом – в Кунашакском районе Челябинской области пассажирский автобус улетел в кювет. Авария произошла на 85 км подъезда к Екатеринбургу.

В условиях снегопада 38-летний водитель YUTONG не убедился в безопасности, и китайский автобус, совершив кувырок, оказался в правом кювете. Крыша помята, все стекла разлетелись, лобовое в трещинах и еле держится. Пострадали 13 человек – их госпитализировали.

– ДТП произошло около 06:00 часов. Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что водитель автобуса житель Екатеринбурга, имеет водительский стаж 12 лет, к административной ответственности за нарушения ПДД РФ не привлекался, – сообщили в отделе пропаганды Управления ГИБДД по Челябинской области.

Автобус двигался по маршруту Костанай-Екатеринбург. В нем ехали 22 пассажира – все они жители Костаная – на вахтовую работу в Екатеринбург.

По данным дорожных служб, утром в понедельник, 31 октября, снегопад наблюдаются по всей территории Челябинской области (вот что творится в областном центре). По прогнозам синоптиков, непогода задержится в регионе на несколько дней.

Дожди и мокрый снег в совокупности с перепадами температур способствуют образованию гололедицы. ГИБДД настоятельно рекомендует водителям «переобуться» и быть особенно внимательными на дорогах.

— При таких погодных условиях из-за резкого снижения коэффициента сцепления шин с проезжей частью при торможении транспортного средства увеличивается тормозной путь, что создает аварийные ситуации на дороге, — напомнили в Госавтоинспекции.

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