Проснувшись, челябинцы обнаружили заснеженные дворы и дороги Фото: Ирина ФАДЮШИНА

В Челябинске утром 31 декабря начался снегопад. Дороги и дворовые площадки быстро покрылись слоем снега.

Водители заговорили о «Дне жестянщика»: уже в 8 часов утра на дорогах возникли огромные заторы. На улицах заметили первые ДТП. Движение оказалась затруднено сразу в нескольких районах, в том числе в центре города, возле железнодорожного вокзала и на северо-западе.

На дорогах появились заторы. Фото: читатель КП

По прогнозам метеорологов, снег будет продолжаться весь день 31 октября.

Дороги стали скользкими повсеместно, но в Ленинском районе улица и вовсе обледенела из-за коммунальной аварии. Возле дома №88 по улице Новороссийской проезжую часть затопило большим количеством воды. В городском Комитете дорожного хозяйства сообщают, что работают над очисткой наледи на участке.

Снег с утра не ослабевает. Фото: Галина ФЕДОРЧЕНКО

Днем городские дороги обещают обработать противогололедными материалами. Особое внимание уделят спускам, подъемам, перекресткам и мостам.

— Все обработанные дороги будут очищены от снега и соли в установленные нормативные сроки, — пообещали в КДХ Челябинска.

Тем временем за пределами Челябинска грибники продолжают выбираться в заснеженные леса. В сугробах по-прежнему можно найти грибы. Правда, не все из них безопасно есть.

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