Александр Луцет: «Я – человек системы и слова»

Федеральные дороги на территории Челябинской области – большая часть транспортной системы нашей страны. Фото: ФКУ Упрдор «Южный Урал».

1 ноября 2022 года исполняется 20 лет федеральному казённому учреждению Управление автомобильных дорог «Южный Урал». На протяжении 12 лет, с 2006 года, руководил организацией Александр Луцет, почётный дорожник и заслуженный строитель России, кавалер ордена Почёта.

В эфире радио «Комсомольская правда»-Челябинск» (95,3 FM) Александр Зиновьевич рассказал, «как закалялась сталь» - как сформировалось одно из ведущих предприятий федерального дорожного агентства (Росавтодор) – ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Гость эфира радио «КП»-Челябинск» - Александр Луцет. Фото: Василий Малышев.

КОМАНДА НА «ПЯТЁРКУ»

– Когда вы пришли руководителем в организацию, ответственную за федеральныеавтомобильные дороги на территории Челябинской и Курганской областей, какой она была?

– Когда я пришёл в организацию, состояние службы заказчика в Челябинской области было очень плачевным. Не было общего здания: кадры работали в разных местах, разбросанных по городу, да и сама система управления была из рук вон плохая, потому пришлось применить все свои навыки и опыт.

– А навыки и опыт у вас были уже в большом количестве…

– Конечно. Я работал на всех больших стройках Челябинской области: 10 лет руководил дорожным объединением, в составе которого было 42 управления и более 15 тысяч сотрудников. Предложение возглавить ФКУ Упрдор «Южный Урал» от Олега Белозёрова, руководителя федерального дорожного агентства «Росавтодор», прозвучавшее в конце 2005 года, стало для меня неожиданным. Олег Валентинович – талантливый человек, сегодня – председатель правления и генеральный директор ОАО «Российские железные дороги». Я работал в хорошей организации, производственные показатели которой были всегда в ТОП-10 России. Предложение Олега Белозёрова поддержал губернатор Челябинской области Пётр Иванович Сумин.

Большие дорожные объекты Александр Луцет контролировал лично Фото: Личный архив героя публикации

– Долго думали, принимать или нет предложение?

– Я – человек системы и дисциплины. Раз «надо» – значит,«надо». Первым делом стали искать участок в Челябинске, чтобы построить здание для управления, чтобы все службы работали вместе. Нашли здание на Свердловском проспекте, 56. Оно практически подлежало сносу.

- Долго ли вы формировали команду?

– Ребят подбирали кропотливо. Основой стал уже сформированный коллектив Упрдора, с некоторыми специалистами мы уже были знакомы. Вопросов ко мне у коллег не было, потому что мой принцип «Если работаешь – работай, если не работаешь – уходи». Дисциплина превыше всего.

– Много ли ваших ребят сейчас работают в Упрдоре?

– Есть специалисты, которые работали у нас и продолжают трудиться в Управлении, есть те, кто ушёл работать в профильные организации города и области. Потому что ФКУ Упрдор «Южный Урал» был и остаётся школой высшего профессионального мастерства.

Конечно, создать команду, которая бы отвечала всем требованиям, было непросто. Те, кто не справлялся, не выдерживал – уходили. Но у нас в команде, всегда и везде, где бы я ни работал, уровень был на пятёрку.

На рабочем месте Фото: Личный архив героя публикации

У ВНЕДОРОЖНИКОВ КОЛЁСА ОТЛАМЫВАЛИСЬ

– В одном из интервью в 2016 году вы мне сказали: «Я не понимаю, что такое ямочный ремонт». И я сейчас говорю не о технологии укладки асфальта. Я имею ввиду то, что в народе называется «заделыванием брешей» - в головах, в подходе к работе, в отношении к жизни, ну, и в технологии укладки асфальта, конечно. Чем вам этот принцип помогал?

– Этот принцип комплексного подхода в решении той или иной задачи был всегда. Ямочный ремонт в дорожном строительстве – это недоразумение. Так же и в отношении к решению той или иной задачи. Нельзя добиться цели, «латая» отдельные участки. Такого термина не должно было быть в нашем важном деле ремонта и содержания дорог федерального значения, а он был! Предложил вместо заделывания ямок метод ремонта дорог картами. Никаких ям: срезается прямоугольный кусок дорожного полотна, какой угодно ширины и длины; выполняется качественный нижний слой, асфальтируется. И никаких тебе заплаток. Меня поддержали, и в Упрдоре с 2007 года этот метод практиковался на всех федеральных дорогах. Состояние которых, к слову, в тот период было неудовлетворительным. Особенно на нашей центральной дороге, М-5 «Урал» Челябинск-Уфа, были такие выбоины, что у внедорожников колёса отламывались.

БРАКОДЕЛОВ НЕ ПУСКАЛИ НА КРЫЛЬЦО

– Я прекрасно помню начало капитального ремонта М-5 «Урал», когда Петр Сумин давал старт первого участка, и вы вместе с губернатором разбили бутылку шампанского об асфальт. Тяжело было пробивать в вышестоящих эшелонах власти тему важности реконструкции М-5? Вы же тогда ещё настаивали на необходимости расширения дороги до 4 полос на всем протяжении, чтобы она стала безопасной.

– Нет, не тяжело. Я пришёл в команду суперпрофессионалов под руководством молодого и энергичного Олега Белозёрова. Он понимал, что требуется для развития дорог и дорожной отрасли. Были все мои предложения приняты; у меня в подчинении были отличные спецы. В приоритете было и тогда, и остаётся сейчас только качество, вне зависимости от объёмов и вида работ. Никаких послаблений не должно быть. Эти же принципы положены в работу «Росавтодора» и сегодня, и их придерживается руководитель дорожного агентства Роман Витальевич Новиков. Он – бывший главный инженер, начальник управления, строил мосты на Дальнем Востоке на острове Русский, строил Крымский мост: дорожную тему, словом, знает изнутри. И нынешний руководитель ФКУ Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьёв – очень компетентный и грамотный спец, достаточно жёсткий, принципиальный. Чувствуется в нём специфика, он тоже прошёл всю школу подготовки.

Первый полпред президента России в УрФО Петр Латышев вручает Александру Луцету орден Почета Фото: Личный архив героя публикации

– При вас появился ещё один важнейший термин – так называемый «чёрный список» исполнителей государственных контрактов, бракоделы. Люди понимали, за что вы им выставляли претензии?

– Да, при наличии замечаний к этим товарищам у них пропадала возможность зайти в здание нашего управления. Если качество работ страдает – это не наш подрядчик. И теоретическое заступничество кого-либо ему бы не помогло. Со стороны руководства «Росавтодора» не было на меня ни разу никакого давления, мне доверяли решать, кому работать, а кого не допускать.

– Внутренний лабораторный контроль – основа строительства дороги. В вашей лаборатории сотрудники понимали степень своей ответственности?

– Да, вы правы. В 2007 году в Новосибирске проходил большой дорожный форум, там я познакомился с академиком Анфиногеновым, который для Новосибирской области создал на тот момент лучшую в стране дорожную лабораторию. Академика я попросил перенять опыт. Он с радостью согласился. Здание лаборатории мы построили на Свердловском проспекте, за основным зданием управления. Здание площадью 120 кв. метров, возводилось и оснащалось лучшим оборудованием при поддержке «Росавтодора». И коллектив лаборатории, работа которого – образец качества федерального уровня. Мы были в ТОП-3 лучших предприятий страны, к нам приезжали перенимать опыт. Потому до выхода на объект все материалы заказчика проходили строгий лабораторный контроль.

Старт реконструкции М-5 Урал в сторону Чебаркуля Фото: Личный архив героя публикации

НЕ СКУЧАЮ НА ЗАВАЛИНКЕ

– Вы награждены орденом Почёта. Расскажите историю вашей награды, пожалуйста.

– Орден мне вручён в 2006 году, наградой я очень горжусь. Назначение моё на должность руководителя ФКУ Упрдор «Южный Урал» и новость о награждении, подписанном Владимиром Владимировичем Путиным, фактически совпали. Вручался орден на коллегии в правительстве Челябинской области. Присутствовал первый полномочный представитель президента в УрФО Пётр Михайлович Латышев. Помню, приколол он мне орден на лацкан и спрашивает: «Ну, как, Саша, нравится тебе?». Я в ответ: «Очень нравится!». Событие для меня это очень значимое. Я – человек из СССР, привык работать с полной отдачей.

Я и сейчас «не скучаю на завалинке», работаю в трёх организациях – в Общественном совете «Росавтодора» в Москве с 2021 года. Седьмой год возглавляю Общественный совет в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Плюс, есть такая организация, которая изготавливает барьерные ограждения. Года три назад они попросили стать президентом их ассоциации. В общем, дома не сижу и не собираюсь.

– Вы же еще автолюбитель: тяжело быть и пользователем автомобильных дорог, и экспертом высокого уровня? За рулём с дорогой «разговариваете»?

– Как все водители, за рулем высказываю эмоции, если дорога не соответствует требованиям. Но я стараюсь ездить по нашим безопасным и качественным дорогам. Посмотрите, какой прекрасной получилась дорога от Челябинска до Екатеринбурга. Четырёхполосная на всём протяжении, с разграничительным барьерным ограждением. Значит, минимизируется риск лобовых ДТП. Давно Челябинская область ждала этот объект, ждали свердловчане. Открыл движение президент Путин в режиме онлайн-трансляции. Отлично, что комфортная и безопасная дорога, выполненная с честью, появилась на одном из центральных направлений. Дай Бог, чтобы М-5 при моей жизни стала бы в четыре полосы до границы с Башкортостаном.

Исполнителей масштабных контрактов ждет тотальный контроль. Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Урал»

– Руководитель федерального дорожного агентства «Росавтодор» Роман Новиков на открытии капитально отремонтированного участка от Челябинска до границы со Свердловской областью заявил, что лично побывал на строящихся участках М-5 «Урал» в горнозаводской зоне и обратил внимание, как красиво вписана строящаяся дорога в обход города Сима в потрясающий ландшафт.

– Всегда, когда ездил по дороге на Сим, поражался красотами нашей природы. Южный Урал, как шкатулка с сокровищами, откроет туристам незабываемые путешествия. Развитая сеть современных дорог даст толчок развитию, набирающему популярность внутреннему туризму. Плюс, поспособствует эволюции инфраструктуры сервиса. Я с детства знаю и люблю нашу природу и никогда не поменяю её на какие-то пальмы в песке.

– Чем вы ещё увлекаетесь, помимо автовождения и отдыха на природе?

– Я очень люблю искусство, музыку, особенно джаз. Сам когда-то играл джаз, люблю бывать на концертах.

КРЕПКИЙ ТЫЛ – ОСНОВА ВСЕМУ

– Расскажите о вашей семье, пожалуйста.

– У меня отличные дети – сын и дочь. Сын пошел по моим стопам, он – генеральный директор компании «Мостдорстрой», крупной организации. Коллектив – почти 600 человек, арсенал – более 500 единиц техники. Дочь – кардиолог, профессор, доктор наук, работает в Челябинской областной клинической больнице, читает лекции, готовит ординаторов. Плюс, у меня есть три внучки, которыми я очень горжусь и люблю.

Самая главная женщина в моей жизни, моя путеводная звезда и тыл – любимая супруга. Она всегда со мной рядом, и всем, чего достигла наша семья, руководила наша Зоя Максимовна. В 2022 году мы отметим золотую свадьбу. Желаю всем слушателям радио «Комсомольская правда» крепкой семьи, здоровья и радости.

ДОСЬЕ КП

Почетный дорожник и заслуженный строитель России Александр Луцет более 30 лет отдал дорожному строительству, внес большой вклад в развитие автомобильной инфраструктуры не только Челябинской области, но и страны.

Он начал трудовой путь в строительном управлении «Водоканалстрой-1» мастером участка. Спустя 15 лет, имея стаж и авторитет в отрасли, Александр Зиновьевич возглавил объединение «Aгропромдорстрой». В 1997 году стал руководителем предприятия по эксплуатации искусственных сооружений, где в полной мере применил накопленный за 10 лет опыт строительства дорог Челябинской области.

С федеральными дорогами карьера Александра Зиновьевича связана более 12 лет. В 2006 году он был назначен начальником управления федеральных автомобильных дорог «Южный Урал». За это время инициировал масштабные проекты реконструкции федеральных трасс М-5 «Урал» и А-310 Челябинск – Троицк – граница с Республикой Казахстан, под его руководством подведомственная сеть автомобильных дорог была оснащена автоматизированной системой метеорологического обеспечения.

Реконструкция М-5 ведётся в горнозаводской зоне Челябинской области. Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Урал»

Александр Луцет всегда ратовал за внедрение современных технологий и совершенствование контроля качества на федеральных объектах. За время его работы в управлении кардинальным образом изменился подход к строительству, ремонту и эксплуатации федеральных трасс в Челябинской и Курганской областях, увеличилось финансирование основных направлений деятельности ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Авторитет Александра Луцета как профессионального дорожника, опытного руководителя, грамотного организатора в отрасли - непререкаем. Его заслуги отмечены такими ведомственными и государственными наградами, как медаль «За безупречный труд и отличие» III степени, орден Почета и нагрудный знак «Почетный дорожник России».