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Общество31 октября 2022 10:15

Александр Луцет: «Я – человек системы и слова»

Федеральному казенному учреждению Управление дорог «Южный Урал» исполняется 20 лет. «Комсомолка» вспомнила этапы становления организации, пригласив к разговору первого руководителя.
Ольга АНТОНОВА
Ольга АНТОНОВА
Федеральные дороги на территории Челябинской области – большая часть транспортной системы нашей страны. Фото: ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Федеральные дороги на территории Челябинской области – большая часть транспортной системы нашей страны. Фото: ФКУ Упрдор «Южный Урал».

1 ноября 2022 года исполняется 20 лет федеральному казённому учреждению Управление автомобильных дорог «Южный Урал». На протяжении 12 лет, с 2006 года, руководил организацией Александр Луцет, почётный дорожник и заслуженный строитель России, кавалер ордена Почёта.

В эфире радио «Комсомольская правда»-Челябинск» (95,3 FM) Александр Зиновьевич рассказал, «как закалялась сталь» - как сформировалось одно из ведущих предприятий федерального дорожного агентства (Росавтодор) – ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Гость эфира радио «КП»-Челябинск» - Александр Луцет. Фото: Василий Малышев.

Гость эфира радио «КП»-Челябинск» - Александр Луцет. Фото: Василий Малышев.

КОМАНДА НА «ПЯТЁРКУ»

Когда вы пришли руководителем в организацию, ответственную за федеральныеавтомобильные дороги на территории Челябинской и Курганской областей, какой она была?

– Когда я пришёл в организацию, состояние службы заказчика в Челябинской области было очень плачевным. Не было общего здания: кадры работали в разных местах, разбросанных по городу, да и сама система управления была из рук вон плохая, потому пришлось применить все свои навыки и опыт.

А навыки и опыт у вас были уже в большом количестве…

– Конечно. Я работал на всех больших стройках Челябинской области: 10 лет руководил дорожным объединением, в составе которого было 42 управления и более 15 тысяч сотрудников. Предложение возглавить ФКУ Упрдор «Южный Урал» от Олега Белозёрова, руководителя федерального дорожного агентства «Росавтодор», прозвучавшее в конце 2005 года, стало для меня неожиданным. Олег Валентинович – талантливый человек, сегодня – председатель правления и генеральный директор ОАО «Российские железные дороги». Я работал в хорошей организации, производственные показатели которой были всегда в ТОП-10 России. Предложение Олега Белозёрова поддержал губернатор Челябинской области Пётр Иванович Сумин.

Большие дорожные объекты Александр Луцет контролировал лично

Большие дорожные объекты Александр Луцет контролировал лично

Фото: Личный архив героя публикации

Долго думали, принимать или нет предложение?

– Я – человек системы и дисциплины. Раз «надо» – значит,«надо». Первым делом стали искать участок в Челябинске, чтобы построить здание для управления, чтобы все службы работали вместе. Нашли здание на Свердловском проспекте, 56. Оно практически подлежало сносу.

- Долго ли вы формировали команду?

– Ребят подбирали кропотливо. Основой стал уже сформированный коллектив Упрдора, с некоторыми специалистами мы уже были знакомы. Вопросов ко мне у коллег не было, потому что мой принцип «Если работаешь – работай, если не работаешь – уходи». Дисциплина превыше всего.

Много ли ваших ребят сейчас работают в Упрдоре?

– Есть специалисты, которые работали у нас и продолжают трудиться в Управлении, есть те, кто ушёл работать в профильные организации города и области. Потому что ФКУ Упрдор «Южный Урал» был и остаётся школой высшего профессионального мастерства.

Конечно, создать команду, которая бы отвечала всем требованиям, было непросто. Те, кто не справлялся, не выдерживал – уходили. Но у нас в команде, всегда и везде, где бы я ни работал, уровень был на пятёрку.

На рабочем месте

На рабочем месте

Фото: Личный архив героя публикации

У ВНЕДОРОЖНИКОВ КОЛЁСА ОТЛАМЫВАЛИСЬ

В одном из интервью в 2016 году вы мне сказали: «Я не понимаю, что такое ямочный ремонт». И я сейчас говорю не о технологии укладки асфальта. Я имею ввиду то, что в народе называется «заделыванием брешей» - в головах, в подходе к работе, в отношении к жизни, ну, и в технологии укладки асфальта, конечно. Чем вам этот принцип помогал?

– Этот принцип комплексного подхода в решении той или иной задачи был всегда. Ямочный ремонт в дорожном строительстве – это недоразумение. Так же и в отношении к решению той или иной задачи. Нельзя добиться цели, «латая» отдельные участки. Такого термина не должно было быть в нашем важном деле ремонта и содержания дорог федерального значения, а он был! Предложил вместо заделывания ямок метод ремонта дорог картами. Никаких ям: срезается прямоугольный кусок дорожного полотна, какой угодно ширины и длины; выполняется качественный нижний слой, асфальтируется. И никаких тебе заплаток. Меня поддержали, и в Упрдоре с 2007 года этот метод практиковался на всех федеральных дорогах. Состояние которых, к слову, в тот период было неудовлетворительным. Особенно на нашей центральной дороге, М-5 «Урал» Челябинск-Уфа, были такие выбоины, что у внедорожников колёса отламывались.

БРАКОДЕЛОВ НЕ ПУСКАЛИ НА КРЫЛЬЦО

Я прекрасно помню начало капитального ремонта М-5 «Урал», когда Петр Сумин давал старт первого участка, и вы вместе с губернатором разбили бутылку шампанского об асфальт. Тяжело было пробивать в вышестоящих эшелонах власти тему важности реконструкции М-5? Вы же тогда ещё настаивали на необходимости расширения дороги до 4 полос на всем протяжении, чтобы она стала безопасной.

– Нет, не тяжело. Я пришёл в команду суперпрофессионалов под руководством молодого и энергичного Олега Белозёрова. Он понимал, что требуется для развития дорог и дорожной отрасли. Были все мои предложения приняты; у меня в подчинении были отличные спецы. В приоритете было и тогда, и остаётся сейчас только качество, вне зависимости от объёмов и вида работ. Никаких послаблений не должно быть. Эти же принципы положены в работу «Росавтодора» и сегодня, и их придерживается руководитель дорожного агентства Роман Витальевич Новиков. Он – бывший главный инженер, начальник управления, строил мосты на Дальнем Востоке на острове Русский, строил Крымский мост: дорожную тему, словом, знает изнутри. И нынешний руководитель ФКУ Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьёв – очень компетентный и грамотный спец, достаточно жёсткий, принципиальный. Чувствуется в нём специфика, он тоже прошёл всю школу подготовки.

Первый полпред президента России в УрФО Петр Латышев вручает Александру Луцету орден Почета

Первый полпред президента России в УрФО Петр Латышев вручает Александру Луцету орден Почета

Фото: Личный архив героя публикации

При вас появился ещё один важнейший термин – так называемый «чёрный список» исполнителей государственных контрактов, бракоделы. Люди понимали, за что вы им выставляли претензии?

– Да, при наличии замечаний к этим товарищам у них пропадала возможность зайти в здание нашего управления. Если качество работ страдает – это не наш подрядчик. И теоретическое заступничество кого-либо ему бы не помогло. Со стороны руководства «Росавтодора» не было на меня ни разу никакого давления, мне доверяли решать, кому работать, а кого не допускать.

Внутренний лабораторный контроль – основа строительства дороги. В вашей лаборатории сотрудники понимали степень своей ответственности?

– Да, вы правы. В 2007 году в Новосибирске проходил большой дорожный форум, там я познакомился с академиком Анфиногеновым, который для Новосибирской области создал на тот момент лучшую в стране дорожную лабораторию. Академика я попросил перенять опыт. Он с радостью согласился. Здание лаборатории мы построили на Свердловском проспекте, за основным зданием управления. Здание площадью 120 кв. метров, возводилось и оснащалось лучшим оборудованием при поддержке «Росавтодора». И коллектив лаборатории, работа которого – образец качества федерального уровня. Мы были в ТОП-3 лучших предприятий страны, к нам приезжали перенимать опыт. Потому до выхода на объект все материалы заказчика проходили строгий лабораторный контроль.

Старт реконструкции М-5 Урал в сторону Чебаркуля

Старт реконструкции М-5 Урал в сторону Чебаркуля

Фото: Личный архив героя публикации

НЕ СКУЧАЮ НА ЗАВАЛИНКЕ

Вы награждены орденом Почёта. Расскажите историю вашей награды, пожалуйста.

– Орден мне вручён в 2006 году, наградой я очень горжусь. Назначение моё на должность руководителя ФКУ Упрдор «Южный Урал» и новость о награждении, подписанном Владимиром Владимировичем Путиным, фактически совпали. Вручался орден на коллегии в правительстве Челябинской области. Присутствовал первый полномочный представитель президента в УрФО Пётр Михайлович Латышев. Помню, приколол он мне орден на лацкан и спрашивает: «Ну, как, Саша, нравится тебе?». Я в ответ: «Очень нравится!». Событие для меня это очень значимое. Я – человек из СССР, привык работать с полной отдачей.

Я и сейчас «не скучаю на завалинке», работаю в трёх организациях – в Общественном совете «Росавтодора» в Москве с 2021 года. Седьмой год возглавляю Общественный совет в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Плюс, есть такая организация, которая изготавливает барьерные ограждения. Года три назад они попросили стать президентом их ассоциации. В общем, дома не сижу и не собираюсь.

Вы же еще автолюбитель: тяжело быть и пользователем автомобильных дорог, и экспертом высокого уровня? За рулём с дорогой «разговариваете»?

– Как все водители, за рулем высказываю эмоции, если дорога не соответствует требованиям. Но я стараюсь ездить по нашим безопасным и качественным дорогам. Посмотрите, какой прекрасной получилась дорога от Челябинска до Екатеринбурга. Четырёхполосная на всём протяжении, с разграничительным барьерным ограждением. Значит, минимизируется риск лобовых ДТП. Давно Челябинская область ждала этот объект, ждали свердловчане. Открыл движение президент Путин в режиме онлайн-трансляции. Отлично, что комфортная и безопасная дорога, выполненная с честью, появилась на одном из центральных направлений. Дай Бог, чтобы М-5 при моей жизни стала бы в четыре полосы до границы с Башкортостаном.

Исполнителей масштабных контрактов ждет тотальный контроль. Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Урал»

Исполнителей масштабных контрактов ждет тотальный контроль. Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Урал»

Руководитель федерального дорожного агентства «Росавтодор» Роман Новиков на открытии капитально отремонтированного участка от Челябинска до границы со Свердловской областью заявил, что лично побывал на строящихся участках М-5 «Урал» в горнозаводской зоне и обратил внимание, как красиво вписана строящаяся дорога в обход города Сима в потрясающий ландшафт.

– Всегда, когда ездил по дороге на Сим, поражался красотами нашей природы. Южный Урал, как шкатулка с сокровищами, откроет туристам незабываемые путешествия. Развитая сеть современных дорог даст толчок развитию, набирающему популярность внутреннему туризму. Плюс, поспособствует эволюции инфраструктуры сервиса. Я с детства знаю и люблю нашу природу и никогда не поменяю её на какие-то пальмы в песке.

Чем вы ещё увлекаетесь, помимо автовождения и отдыха на природе?

– Я очень люблю искусство, музыку, особенно джаз. Сам когда-то играл джаз, люблю бывать на концертах.

КРЕПКИЙ ТЫЛ – ОСНОВА ВСЕМУ

Расскажите о вашей семье, пожалуйста.

– У меня отличные дети – сын и дочь. Сын пошел по моим стопам, он – генеральный директор компании «Мостдорстрой», крупной организации. Коллектив – почти 600 человек, арсенал – более 500 единиц техники. Дочь – кардиолог, профессор, доктор наук, работает в Челябинской областной клинической больнице, читает лекции, готовит ординаторов. Плюс, у меня есть три внучки, которыми я очень горжусь и люблю.

Самая главная женщина в моей жизни, моя путеводная звезда и тыл – любимая супруга. Она всегда со мной рядом, и всем, чего достигла наша семья, руководила наша Зоя Максимовна. В 2022 году мы отметим золотую свадьбу. Желаю всем слушателям радио «Комсомольская правда» крепкой семьи, здоровья и радости.

ДОСЬЕ КП

Почетный дорожник и заслуженный строитель России Александр Луцет более 30 лет отдал дорожному строительству, внес большой вклад в развитие автомобильной инфраструктуры не только Челябинской области, но и страны.

Он начал трудовой путь в строительном управлении «Водоканалстрой-1» мастером участка. Спустя 15 лет, имея стаж и авторитет в отрасли, Александр Зиновьевич возглавил объединение «Aгропромдорстрой». В 1997 году стал руководителем предприятия по эксплуатации искусственных сооружений, где в полной мере применил накопленный за 10 лет опыт строительства дорог Челябинской области.

С федеральными дорогами карьера Александра Зиновьевича связана более 12 лет. В 2006 году он был назначен начальником управления федеральных автомобильных дорог «Южный Урал». За это время инициировал масштабные проекты реконструкции федеральных трасс М-5 «Урал» и А-310 Челябинск – Троицк – граница с Республикой Казахстан, под его руководством подведомственная сеть автомобильных дорог была оснащена автоматизированной системой метеорологического обеспечения.

Реконструкция М-5 ведётся в горнозаводской зоне Челябинской области. Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Урал»

Реконструкция М-5 ведётся в горнозаводской зоне Челябинской области. Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Урал»

Александр Луцет всегда ратовал за внедрение современных технологий и совершенствование контроля качества на федеральных объектах. За время его работы в управлении кардинальным образом изменился подход к строительству, ремонту и эксплуатации федеральных трасс в Челябинской и Курганской областях, увеличилось финансирование основных направлений деятельности ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Авторитет Александра Луцета как профессионального дорожника, опытного руководителя, грамотного организатора в отрасли - непререкаем. Его заслуги отмечены такими ведомственными и государственными наградами, как медаль «За безупречный труд и отличие» III степени, орден Почета и нагрудный знак «Почетный дорожник России».

БИЗНЕС-ПРЕСС