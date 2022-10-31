Кондитер из Магнитогорска установила мировой рекорд, выполнив акробатические трюки с левитирующими тортами

Евгения Волошина три месяца готовилась к установлению рекорда. Фото: Interrecord

Кондитер из Магнитогорска Челябинской области Евгения Волошина установила мировой рекорд. Девушка смогла выполнить акробатические трюки на воздушном кольце, когда в руках у нее были левитирующие торты. Такого раньше не удавалось никому, поэтому теперь имя уроженки Челябинской области вписано в Книгу рекордов России и Международную книгу Interrecord.

К установлению рекорда Евгения готовилась на протяжении трех месяцев. Знакомые девушки говорят, что все это в ее духе, ведь кондитер уже не раз удивляла своим творческим подходом к работе с тортами. У Евгении есть даже своя школа по созданию антигравитационных тортов, кондитерских изделий с живыми бабочками и многого другого. Но без волнения перед рекордом все равно не обошлось.

— Страшно, безумно страшно! Но я просто советую брать и действовать. Главное, не упустить время и делать сразу то, что задумано, — поделилась эмоциями Евгения Волошина.

В результате все прошло успешно, и девушка зависла в воздухе на акробатическом кольце без страховки. Выполнив несколько элементов, в руки она взяла торты массой по 5 килограммов и проделала еще несколько трюков с ними. Восторженные зрители взорвали зал аплодисментами и поняли, что прямо на их глазах сотворилась история.

Фото: Interrecord

Девушка также подавала заявку в Книгу рекордов Гинесса, чтобы зафиксировать свое достижение и там. Однако, ей несколько раз было отказано без объяснения причин. По одной из версий, это связано с российским гражданством Евгении.

Но девушка не отчаялась. Более того, она уверена, что это точно не последний ее рекорд. Евгения занимается кондитерским делом 13 лет, 7 лет из которых посвятила антигравитационным тортам. Они словно нарушают законы физики и выглядят так, будто вот-вот упадут, но весь секрет заключается в замаскированных опорах и подложках.

За свою карьеру кондитера Евгения создала более 2 тысяч тортов обучила более 3 тысяч студентов на онлайн и офлайн-курсах. Некоторое время ей удалось поработать в Париже, а в 2016 году девушку признали лучшим свадебным кондитером Черноземья, по мнению журнала Wedding.

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