Программа на День народного единства 2022 в Челябинске: куда сходить 4 ноября

С 15:00 в парке Гагарина начнется реконструкция Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Первая рабочая неделя в ноябре будет короткой. 4 ноября по всей стране отмечают день народного единства. Управление культуры администрации Челябинска опубликовало программу на этот день. Рассказываем, куда сходить и что посмотреть.

3 ноября с 17:00 до 21:00 в публичной библиотеке (пр. Ленина, 60) проведут лекции об истории ополчений 1612 года и национальных героях. Также лекторы затронут темы 1812 года, Великой Отечественной войны и современной истории. В программе читки литературных произведений, просмотры фильмов, книжные выставки, презентации

4 ноября в 12:00 – общегородской молебен на территории кафедрального собора Рождества Христова (Салавата Юлаева, 44). Возглавит молебен митрополит Челябинский и Миасский Алексий.

В это же время покажут фильм «Петр I: последний царь и первый император» в киноцентре «Импульс» (ул. 50-летия ВЛКСМ, 16). Эту же картину покажут в «Знамение» на Кирова, 112 в 13 и 17 часов.

Также можно будет бесплатно сходить на 4 фильма: в киноцентре Оболенского на Сони Кривой, 38 покажут документальный фильм «Россия. Нам 30 лет» — о ровесниках новой России, но при этом уже поставивших рекорды в профессиях. Среди них командир подводной лодки, оленевод, учительница, сталевар, общественный деятель, ветеринар, учёный-физик, дальнобойщица.

А в кинотеатре Пушкина на ул. Пушкина, 64 свободный вход на музыкальную сказку «Марья-искусница» в 11:00, шукшинские «Печки-лавочки» в 12:30 и любимую военную драму нескольких поколений «А зори здесь тихие» в 14:20.

Основные события пройдут в парке Гагарина. Там устроят интерактив «Мы вместе», а также масштабную историческую реконструкцию событий 1612 года. Именно тогда 4 ноября ратники под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город. Они освободили Москву от польских интервентов и продемонстрировали сплочённость народа, независимо от национальности и вероисповедания.

14:00 – театрализованный пролог и концерт с участием многонациональных коллективов (главная сцена)

15:00-17:00 – историческая реконструкция боёв 1612 года. Будет 50 дворян, крестьян, офицеров с оружием, а также укрепления и пушки XVII века (площадка у фонтана)

Также в парке будут собирать гуманитарную помощь: посылки, сувениры, продукты для солдат и жителей Донецкой и Луганской Народный Республик. Здесь же предлагают написать письма на фронт: организаторы принесут бланки и сами отправят их мобилизованным.

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