Напали или упал? Что случилось со знаменитым шахматистом из Златоуста Анатолием Карповым

Анатолию Карпову 71 год Фото: Иван МАКЕЕВ

Вечером в понедельник, 31 октября, стала поступать противоречивая информация о состоянии здоровья уроженца Челябинской области, знаменитого шахматиста и депутата Госдумы Анатолия Карпова.

Сначала бизнесмен Андрей Ковалев сообщил: на гроссмейстера и депутата Госдумы напали неизвестные. Якобы медикам даже пришлось ввести Анатолия Карпова в состояние искусственной комы, пишет KP.ru. Между тем, помощник шахматиста Альберт Степанян заявил, что со здоровьем у Карпова все в порядке.

— Слухи не совсем верные. Нападения не было. Бытовая травма, поскользнулся на первом снегу и ударился головой. Сейчас состояние стабильное, лежит в больнице. Главное, что Анатолий Евгеньевич в порядке, негативных последствий после падения не обнаружено, — прокомментировали федеральной «Комсомолке» в пресс-службе Анатолия Карпова.

Супруга гроссмейстера Наталья Карпова прокомментировала случившееся довольно сухо.

— Он в порядке. Нападения не было. Ничего с ним такого пока не произошло, угрожающего жизни. Более-менее ничего. Так что ничего говорить не буду. Все, извините, — ответила она КП Спорт.

Знаменитый шахматист Анатолий Карпов — многократный чемпион мира, который владел этим титулом на протяжении 10 лет. Он родился в городе Златоуст Челябинской области, учился в обычной школе. И в этом учебном заведении до сих пор берегут парту, за которой сидел Анатолий Карпов.

В златоустовской школе № 3 Анатолий Карпов учился до шестого класса. Директор учебного заведения Дмитрий Максимов рассказал, что в одном из кабинетов до сих пор стоит парта, за которой учился будущий 12-кратный чемпион планеты и почетный гражданин Златоуста. И этот стол не музейный экспонат.

— Эта парта, конечно, старого образца — конца 50-х годов, наклонная, с откидной крышкой. Но она до сих пор используется в кабинете начальной школы. На парте есть именная табличка с надписью «А. Е. Карпов». В этой аудитории у нас учатся третьеклашки. Учителя рассказывает, кто сидел за этой партой, историю, связанную с нашим известным на весь мир шахматистом. У нас даже есть традиция — тем, кто лучше всех учится, позволяют сидеть на уроках за этим столом. Это своего рода переходящий приз, и дети стараются хорошо учиться, получать хорошие оценки, чтобы попасть на «пьедестал», — рассказал Дмитрий Максимов.

Семья Анатолия Карпова жила в центре в Златоуста в пятикомнатной коммунальной квартире. Будущий великий шахматист начинал играть в шахматы вместе с отцом, а с первого класса вместе с другом пошел в шахматный клуб при дворце спорта Металлургического завода. Потом он выиграл чемпионат Златоуста по своему возрасту, в 10 лет стал чемпионом области, а в 12 — самым юным в СССР кандидатом в мастера спорта…

После шестого класса отца перевели на должность главного инженера на один из заводов в Туле, и семья уехала из Златоуста.

Анатолий Карпов приезжал в Златоуст в 2001-м, как раз 23 мая, когда отмечал свое 50-летие. Тогда Анатолий Евгеньевич провел сеансы одновременной игры в одном из детских садов и в шахматном клубе, где, кстати, открыт музей, посвященный златоустовскому международному гроссмейстеру.

Тогда Карпов сказал, что приехал в Златоуст с желанием прежде всего увидеть тех людей, с которыми он когда-то начинал играть в шахматы, побывать в школе, где когда-то учился, в шахматном клубе, увидеть город, встретиться с горожанами…

— Пять лет назад во дворе школы в рамках национального проекта «Аллея Российской славы» при поддержке Русское военно-патриотическое общество был установлен бюст легенде шахмат и почетному жителю города, — говорит Дмитрий Максимов. — У нас в школе есть кружок, где дети во внеурочное время учатся играть в шахматы и шашки, участвуют в городских и областных турнирах. Оформлен стенд, где есть отчеканенная табличка, которую нам подарил сам Анатолий Карпов и оставил здесь свои пожелания.

КП-Челябинск будет следить за состоянием Анатолия Карпова.

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