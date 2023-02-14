Журналист КП-Челябинск получила карту казахстанского банка за пять часов. Это не считая дороги до Петропавловска. Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Кто-то скучает по Netflix, кто-то не привык путешествовать с наличными, другие – ведут бизнес или покупают за бугром товары. Цели у южноуральцев, которые оформляют счета в зарубежных банках, могут быть разными. Но причина одна – банковские карточки, выпущенные в России, за границей не работают из-за санкций. Только в прошлом году жители Челябинской области оформили больше 8 тысяч счетов в зарубежных банках – в 17 раз больше, чем в 2021 году. Журналист «Комсомолки» Ирина Фадюшина поделилась своим опытом оформления карты в Казахстане.

«СОПРОТИВЛЯЛАСЬ ДО ПОСЛЕДНЕГО»

Журналист «Комсомолки» Ирина Фадюшина в новогодние праздники оформила карту казахстанского банка Kaspi. Карта ей потребовалась для путешествий – можно, конечно, и с наличкой, а вдруг форс-мажор и деньги из России уже не получить?

— Платных подписок у меня нет, из-за рубежа ничего не заказываю. До последнего сопротивлялась идее оформить банковскую карту за рубежом – надеялась, что все наладится, — говорит Ирина. — Нехотя сделала карту Union pay российского банка. Но столкнулась с тем, что не смогла купить по ней билеты на сайте «Турецких авиалиний» и забронировать отель на «Букинге». Решила проблему через агрегаторы, где можно платить российскими картами. Но этот вариант не самый надежный, так как в случае, например, отмены рейса будет довольно проблематично возвращать деньги.

Для оформления карты в Казахстане потребуется ИИН. Его можно в Центре обслуживания населения. Фото: Ирина ФАДЮШИНА

В новогодние праздники Ирина решила поехать за картой в Казахстан – там праздники заканчиваются 4 января, а в России – еще каникулы.

— Купила билеты в Петропавловск – туда можно доехать на поезде. Поезд не зависит от погоды и удобно проходить пограничный контроль. Ехать 7-8 часов, самый дешевый билет стоит 1700 рублей. Что нужно? Загранпаспорт с печатью о пересечении границы, местная сим-карта, ИИН (что это такое расскажу далее) и наш российский ИНН или СНИЛС (подойдет скан или фото, но на всякий случай возьмите оригинал), — рассказывает Ирина Фадюшина. — Въехать в страну нужно именно по загранпаспорту – чтобы была печать о пересечении границы. Оформить ИИН — индивидуальный идентификационный номер можно в Центре обслуживания населения (ЦОН). Нашла ближайший через 2Gis. Перед этим купила сим-карту. В ЦОН пришлось сходить дважды: оставить заявку, затем в течение двух часов приходит смс-оповещение, что ИИН готов и можно забирать. На руки вам дают распечатку с номером. Некоторые банки требуют, чтобы ИИН появляется в базе, но это происходит в течение несколько дней. Банку Kaspi достаточно распечатки, которую вручили в ЦОНе. Так как мы пришли в первый день работы после новогодних праздников, в отделении было довольно многолюдно. Сотрудницы помогли взять талон и подключиться к Wi-Fi, чтобы скачать приложение банка. Карту выдают сразу – ее печатает специальный терминал.

Банковскую карту в Казахстане выдают сразу - ее печатает специальный терминал. Фото: Ирина ФАДЮШИНА

В разных странах отличаются требования к клиенту при открытии счета. Проще всего – в бывших странах СНГ, которые находятся в дружественных отношениях с Россией. Но, например, в Армении некоторые банки могут потребовать справку 2НДФЛ.

Kaspi выдает и обслуживает карту первый год бесплатно. Со второго года обслуживание стоит 1995 тенге, что равно около 300 рублей в год. Из минусов – счет только в тенге, соответственно через эту валюту и будет конвертация.

— В течение месяца нужно отчитаться об открытом счете в налоговую. Удобнее всего сделать через личном кабинете налогоплательщика. Вбиваете в поисковик «Уведомление об открытии счета (вклада) в банке или иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории РФ» и заполняете. В первом пункте нужно выбрать налоговый орган своего района. Я выбрала областную, и мое заявление не приняли. Пришлось заполнять повторно, — говорит Ирина.

ГДЕ ОТКРЫВАЮТ СЧЕТА ЮЖНОУРАЛЬЦЫ

По закону об открытии (и закрытии) счета или вклада за пределами России все жители нашей страны обязаны уведомить налоговые органы. По данным УФНС России по Челябинской области, в 2022 году южноуральцы уведомили об открытии 8 063 счетов в зарубежных банках. Для сравнения в 2021 году их было всего 457. В областной налоговой рассказали, что больше половины зарубежных счетов открыты в Казахстане, остальные – в Турции, Беларуси, Армении, Киргизии.

Инфографика: Сергей Зверев

Сообщать об открытии счета в течение месяца – обязательно. Если пропустить срок, то грозит штраф 1-1,5 тыс. рублей. А если вовсе этого не сделать – 4-5 тыс. рублей. В УФНС по Челябинской области уточнили, что с 1 января по 5 марта 2022 года оштрафовали 25 южноуральцев. Правда, с 5 марта по 31 декабря проверки по соблюдению валютного законодательства приостановили с формулировкой: «чтобы обеспечить финансовую стабильность страны в условиях санкций».

КСТАТИ

Челябинские банки начали предлагать новую услугу – счета в тенге. В конце января их запустил Челябинвестбанк. С таких счетов можно отправлять и получать переводы в тенге, оплачивать покупки в Казахстане или просто копить деньги. А в Сбербанке отметили повышенный спрос на счета и вклады в юанях. В прошлом году их стало в пять раз больше – объем вложений за год вырос в 48 раз, на 1 февраля южноуральцы держали в юанях 420 млн рублей. Эксперты банка связывают такой интерес с тем, что инвесторы используют китайскую валюту для диверсификации накоплений.

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