Волосы засосало в генератор пузырей: экс-директор термального курорта под Челябинском ответит в суде за смерть школьницы

Пришлось отрезать клок волос, чтобы вытащить со дна тело девочки. Фото: прокуратура Челябинской области

В Челябинской области будут судить экс-директора термального курорта «Баден-Баден», где утонула 11-летняя девочка. Женщину обвиняют в оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности и повлекли по неосторожности смерть человека.

Трагедия произошла 23 февраля прошлого года. Девочка купалась в бассейне и зацепилась на дне волосами за металлический диск с отверстиями, откуда шли пузыри. Девочка самостоятельно выбраться не смогла и утонула. Взрослые обратили на нее внимание, когда стало уже слишком поздно. Следователи провели проверку и выявили нарушения, связанные с работой термального курорта.

— По данным следствия, обвиняемая не организовала режим безопасного посещения бассейна, в возглавляемом ею комплексе. Во время купания девочка зацепилась волосами за конструктивный элемент, который не был закреплен надлежащим образом, — рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Как рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, в бассейне работали спасатели-стажеры, у которых не имелось должного опыта. И так как ЧП произошло в праздничный день, то их на смене должно было быть больше. Кроме того, на месте отсутствовал дежурный медперсонал, который смог бы своевременно обнаружить ребенка и оказать ему помощь.

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