«Люди не сразу заметили»: отдыхающие рассказали, как утонула девочка в термальном курорте Челябинской области

В «Баден-Бадене» несколько бассейнов. Фото: tourister.ru

11-летняя девочка 23 февраля утонула в бассейне термального курорта «Баден-Баден» в Челябинской области. Эту информацию подтвердил работник организации, хотя от официального комментария сотрудники отказались, а руководство сообщило, что не имеет отношения к ЧП.

Стали известны подробности трагедии. Как выяснилось, девочка утонула в небольшом бассейне-джакузи. Но отдыхающие не сразу это заметили.

— Людей полно, одни заходили, другие выходили, вот никто и не заметил. Бассейн не глубокий, но дно плохо было видно из-за бурления. Даже не знаем, как такое вообще могло произойти, — рассказала читательница КП.

По версии следствия, девочка ныряла и ее волосы засосало в сток слива воды, после чего она не смогла всплыть на поверхность. Позже было уточнено, что волосы запутались в генераторе пузырей.

В генераторе остался клок волос девочки. Фото: прокуратура Челябинской области

— Мы уже ушли из бассейна и узнали обо всех от других отдыхающих. Когда все обнаружилось, бассейн отключили, но в других люди продолжали купаться. Вызвали скорую, но, как мы поняли, спасти уже не удалось, — поделилась читательница.

«Баден-Баден» в Еткульском районе — популярное место отдыха с номерами, термальными бассейнами под открытым небом и крытыми. Сейчас отдыхающие делятся тревогами по поводу обеспечения безопасности в центре отдыха:

— Были в конце прошлого года. Внук увидел какой-то люк в бассейне, полез к нему. Хорошо, что я вовремя заметила и запретила.

— Почему не введут обязательное ношение шапочек в бассейне? Идут красотки с длинными волосами, а потом снимай их волосы с себя. Если бы у девочки были прибраны волосы, может и не случилось бы трагедии.

— Зачем вообще разрешают детям нырять в теплом бассейне, где нагрузка на сердце и в джакузи? Есть же специальный бассейн для этого.

Бассейн сразу огородили. Фото: прокуратура Челябинской области

Известно, что девочка отдыхала с семьей. Все обстоятельства сейчас выясняют следователи. Возбуждено уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшее смерть. Предстоит выяснить, кто допустил трагедию и можно ли избежать повторений.

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