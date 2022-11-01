Ночь искусств в Челябинске 3-4 ноября 2022: посмотреть все за 300 рублей (программа)

В эти два дня цены на билеты будут невысокими. Фото: Илья Бархатов

В 2022 году в Челябинске пройдет сразу две Ночи искусств: 3 и 4 ноября. Оба варианта удачные, ведь пятница будет нерабочая. Публикуем полную программу музеев на вечернее время, в которое они обычно уже закрываются.

ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ЮЖНОГО УРАЛА (ТРУДА, 100)

Музей на Труда будет работать с 19 до 23 часов. В программе Ночи искусств 8 площадок и 16 мероприятий, в том числе взрослые и детские мастер-классы. За 100 рублей можно будет посетить все площадки в любое время.

Фойе восточной башни музея:

19:00-20:00 – фотовыставка «Сила в правде» и встреча с автором Сергеем Коляскиным.

Зал природы:

19:30-20:00 – торжественное открытие творческих площадок Ассамблеи народов Челябинской области;

19:00, 20:00 – мастер-класс по изготовлению соломенной куклы;

20:30, 21:30 – мастер-класс по традиционным польским украшениям из бумаги.

Галерея «Восток-Запад»:

18:30 и 19:30 – беседы с презентацией на тему «Россия многонациональная», а после — показ мультфильмов разных народов;

19:00-23:00 – фотозона с медведем.

Зал истории и народного быта:

19:00, 20:30 – два мастер-класса: по изготовлению чувашской куклы и славянской куклы;

19:30 и 21:00 – «Музыкальная гостиная народов мира».

Иллюстрация: исторический музей Южного Урала

Фойе западной башни:

19:00-19:30 – открытие выставки «Родные люди. Произведения художников Южного Урала»;

19:30-21:30 – мастер-класс по изготовлению традиционной текстильной куклы;

19:00-23:00 – открытие выставки «Уральский look»: традиционный костюм русского населения Южного Урала.

Зал ХХ века:

19:00 и 21:00 – мастер-класс по изготовлению голубей из бумаги.

Малый выставочный зал:

17:00-17:30 – открытие выставки «Волжская Булгария. Великое наследие» Российского этнографического музея;

19:00-20:00 и 21:00-22:00 – авторские экскурсии от кураторов Российского этнографического музея.

Детский музей:

18:00-19:00 – открытие выставки «Meine Familie. Судьбы российских немцев на Южном Урале»;

19:30-20:30 и 21:00-22:00 – «Добрые соседи: Сказки народов Южного Урала».

В рамках акции в течение дня можно бесплатно посетить выставку «Уральский сфинкс. Художественное литье из чугуна». Кроме того, в рамках празднования Дня народного единства бесплатно будут проведены экскурсии «Загадки уральского сфинкса» в 15:00, 16:00, 17:00, 18:00.

МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ (ПЛ. РЕВОЛЮЦИИ, 1)

В зале архитектора Александрова проведут выставку «Ночь искусств с Пикассо» 4 ноября. Музей будет работать с полудня до полуночи, и посещение экспозиции обойдется в 200 рублей. За мероприятия нужно будет доплатить.

Детская программа:

12:00 — «Пальчиковое рисование для самых маленьких»;

13:00 — «Рисуем кляксами»;

14:00 — «Рисуй как Пикассо!».

Мастер-классы художника-иллюстратора Евгения Синицыны:

15:00 — «Портрет в стиле Пикассо. Гуашь»;

16:00 — «Создание картины перевертыша в смешанной технике»;

17:00 — «Натюрморт в стиле кубизма».

Фото: Илья Бархатов

Лекции:

18:00 — «Без холста. Эксперименты Пикассо в скульптуре и керамике» искусствоведа Анастасии Степановой;

19:30 –«Кубизм — грани нового измерения. Находки и уроки великого Пикассо» искусствоведа Полины Кузнецовой;

21:00 — «Гений любовного разрушения. Пабло Пикассо и его музы» старшего научного сотрудника Галины Медведевой.

Специальные проекты:

19:00 —проект совместно с музыкантами Челябинского симфонического оркестра «Три чуда в искусстве. Пикассо и современники»;

22:00 — спектакль «ОльгаМария».

Экскурсии:

15:00, 16:00, 17:00 и 18:00 — на выставке Пабло Пикассо.

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