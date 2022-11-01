Ночь искусств в Челябинске 3-4 ноября 2022: посмотреть все за 300 рублей (программа)

В эти два дня цены на билеты будут невысокими. Фото: Илья Бархатов
В 2022 году в Челябинске пройдет сразу две Ночи искусств: 3 и 4 ноября. Оба варианта удачные, ведь пятница будет нерабочая. Публикуем полную программу музеев на вечернее время, в которое они обычно уже закрываются.
ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ЮЖНОГО УРАЛА (ТРУДА, 100)
Музей на Труда будет работать с 19 до 23 часов. В программе Ночи искусств 8 площадок и 16 мероприятий, в том числе взрослые и детские мастер-классы. За 100 рублей можно будет посетить все площадки в любое время.
Фойе восточной башни музея:
19:00-20:00 – фотовыставка «Сила в правде» и встреча с автором Сергеем Коляскиным.
Зал природы:
19:30-20:00 – торжественное открытие творческих площадок Ассамблеи народов Челябинской области;
19:00, 20:00 – мастер-класс по изготовлению соломенной куклы;
20:30, 21:30 – мастер-класс по традиционным польским украшениям из бумаги.
Галерея «Восток-Запад»:
18:30 и 19:30 – беседы с презентацией на тему «Россия многонациональная», а после — показ мультфильмов разных народов;
19:00-23:00 – фотозона с медведем.
Зал истории и народного быта:
19:00, 20:30 – два мастер-класса: по изготовлению чувашской куклы и славянской куклы;
19:30 и 21:00 – «Музыкальная гостиная народов мира».
Иллюстрация: исторический музей Южного Урала
Фойе западной башни:
19:00-19:30 – открытие выставки «Родные люди. Произведения художников Южного Урала»;
19:30-21:30 – мастер-класс по изготовлению традиционной текстильной куклы;
19:00-23:00 – открытие выставки «Уральский look»: традиционный костюм русского населения Южного Урала.
Зал ХХ века:
19:00 и 21:00 – мастер-класс по изготовлению голубей из бумаги.
Малый выставочный зал:
17:00-17:30 – открытие выставки «Волжская Булгария. Великое наследие» Российского этнографического музея;
19:00-20:00 и 21:00-22:00 – авторские экскурсии от кураторов Российского этнографического музея.
Детский музей:
18:00-19:00 – открытие выставки «Meine Familie. Судьбы российских немцев на Южном Урале»;
19:30-20:30 и 21:00-22:00 – «Добрые соседи: Сказки народов Южного Урала».
В рамках акции в течение дня можно бесплатно посетить выставку «Уральский сфинкс. Художественное литье из чугуна». Кроме того, в рамках празднования Дня народного единства бесплатно будут проведены экскурсии «Загадки уральского сфинкса» в 15:00, 16:00, 17:00, 18:00.
МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ (ПЛ. РЕВОЛЮЦИИ, 1)
В зале архитектора Александрова проведут выставку «Ночь искусств с Пикассо» 4 ноября. Музей будет работать с полудня до полуночи, и посещение экспозиции обойдется в 200 рублей. За мероприятия нужно будет доплатить.
Детская программа:
12:00 — «Пальчиковое рисование для самых маленьких»;
13:00 — «Рисуем кляксами»;
14:00 — «Рисуй как Пикассо!».
Мастер-классы художника-иллюстратора Евгения Синицыны:
15:00 — «Портрет в стиле Пикассо. Гуашь»;
16:00 — «Создание картины перевертыша в смешанной технике»;
17:00 — «Натюрморт в стиле кубизма».
Фото: Илья Бархатов
Лекции:
18:00 — «Без холста. Эксперименты Пикассо в скульптуре и керамике» искусствоведа Анастасии Степановой;
19:30 –«Кубизм — грани нового измерения. Находки и уроки великого Пикассо» искусствоведа Полины Кузнецовой;
21:00 — «Гений любовного разрушения. Пабло Пикассо и его музы» старшего научного сотрудника Галины Медведевой.
Специальные проекты:
19:00 —проект совместно с музыкантами Челябинского симфонического оркестра «Три чуда в искусстве. Пикассо и современники»;
22:00 — спектакль «ОльгаМария».
Экскурсии:
15:00, 16:00, 17:00 и 18:00 — на выставке Пабло Пикассо.
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