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Общество15 февраля 2023 9:30

Как сейчас выглядит город, в котором упал метеорит

Что изменил метеорит в маленьком городке
Иван АЛЕКСЕЕВ
Иван АЛЕКСЕЕВ
Нет, это не развалины, это — единственный памятник метеориту

Нет, это не развалины, это — единственный памятник метеориту

В 2013 году прилет космического болида стал событием мирового масштаба. Про Челябинскую область говорили на телеканалах всей планеты, чего стоит только знаменитый эпизод американского The Daily Show. Казалось, вот она, дарованная с небес попытка сделать Чебаркуль если не совсем, то хотя бы околотуристическим местом, а с ним и всю Челябинскую область. Набросать еще каких-нибудь легенд от местных, и новый Аркаим готов. Проходит десяток лет, и в итоге... Ничего! КП-Челябинск отправилась в Чебаркуль, чтобы посмотреть, как город играет на теме метеорита и привлекает внимание туристов.

По пути встретилось несколько таких табличек

По пути встретилось несколько таких табличек

Год назад власти заявили, что обустроят здесь набережную, якобы метеорит является брендом, благодаря которому большинство жителей других регионов и стран вообще знают про Челябинск (ого, опередил даже Михалыча с Дулиным). Но пока что от набережной здесь есть только берег. Мы приехали в город, и по пути нам встречались таблички, ведущие к месту падения метеорита. Приехав на место, мы увидели деревянную крепость, собранную из бревен, а рядом с ней — мельницу.

Такая вот крепость располагается рядом с памятником метеориту

Такая вот крепость располагается рядом с памятником метеориту

Если пройти чуть дальше, натыкаешься на памятник метеориту. Рядом стоит якорь. Сам памятник поставили городские энтузиасты, но и тут не обошлось без казусов с гравировкой. Во-первых, указано неправильное время падения (вместо 09:21 — 09:20), а во-вторых, изначально авторы перепутали местами координаты широты и долготы. Выкрутились из ситуации доварив несколько букв прямо поверх всей композиции.

Рядом с этой стелой стоит свежая табличка, приуроченная к десятилетию метеорита. На ней напечатана основная информация и куар-код, ведущий на сайт с длиннющим рассказом о космическом болиде.

Причем сам метеорит упал ближе к противоположному берегу, на котором нет даже этих табличек. Летом там плавает буек — на большее не хватило городского бюджета.

Метеориты-то прилетают, а туристы?

Метеориты-то прилетают, а туристы?

Ах да, еще тут предлагают экскурсию на место падения метеорита. Стоимость — 1 800 рублей за четверых. Интересно, как это будет выглядеть. Привозят на лодке к нужному месту: «Вот, прямо сюда рухнул. С вас тыща восемьсот».

Кстати, краевед Федор Жижилев отмечает, что обычно достопримечательности называют по геопринципу. Казалось бы, Чебаркулю повезло - и город, и озеро, куда грохнулись большие куски, носят одно название. Но метеориту все-таки присвоили название «Челябинск», потому что областной центр пострадал от ударной волны больше всего.

А ПО-ДРУГОМУ КАК?

Ради интереса мы заглянули в интернет, чтобы узнать, как вообще облагораживают места падения метеоритов по всему миру. А за историю планеты их накопилось немало. Первое, что бросилось в глаза: почти на всех местах падения метеорита лежит сам метеорит. В Чебаркуле — нет. Здешний метеорит целиком поместили в музей

В качестве примера можно привести метеорит Гоба, который нашли в африканской Намибии около сотни лет назад. Конечно, он будет покрупнее челябинского, и весит около 60 тонн, но в середине прошлого века этот камешек едва не растащили на сувениры. В итоге власти признали метеорит национальным достоянием, а потом частная компания взяла его под охрану.

Так выглядит место, где нашли метеорит Гоба. Фото: masterok.livejournal.com

Так выглядит место, где нашли метеорит Гоба. Фото: masterok.livejournal.com

Привели в порядок землю рядом с ним и превратили в туристический центр. Сегодня за денюжку любой желающий может и сфотографироваться с Гобой, и потрогать, да хоть залезть на него. Интерес к метеориту подкрепляют легендами о его происхождении и всяких целительных свойствах. И люди приезжают, смотрят.

А на наш метеорит можно посмотреть только в челябинском музее, либо купить кусочек в сувенирной лавке. В Чебаркуле есть такой магазинчик. Его владелица продает много всяких штук с кусочками болида, предоставляет и сертификаты о подлинности. Здесь же и различные магнитики-открыточки. Это все, что предлагается туристам.

Монетки с камушками отдают по 750 рублей

Монетки с камушками отдают по 750 рублей

Кроме этого, город пестрит «метеоритными» вывесками. Здесь есть одноименное кафе, несколько продуктовых, но кроме названий — ничего.

Была ли возможность у Чебаркуля раскрутить бренд метеорита, хотя бы как в Намибии? Наверное, да. Тогдашний заместитель мэра Владимир Гура рассказал нам, что идей у него было море, вот только все упиралось в бюджет. Город финансируется не лучшим образом, просить деньги приходилось у области и Москвы. Но там, видимо, посчитали, что вложения того не стоят.

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Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯНа Урале упал метеорит