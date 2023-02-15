Как сейчас выглядит город, в котором упал метеорит

Нет, это не развалины, это — единственный памятник метеориту

В 2013 году прилет космического болида стал событием мирового масштаба. Про Челябинскую область говорили на телеканалах всей планеты, чего стоит только знаменитый эпизод американского The Daily Show. Казалось, вот она, дарованная с небес попытка сделать Чебаркуль если не совсем, то хотя бы околотуристическим местом, а с ним и всю Челябинскую область. Набросать еще каких-нибудь легенд от местных, и новый Аркаим готов. Проходит десяток лет, и в итоге... Ничего! КП-Челябинск отправилась в Чебаркуль, чтобы посмотреть, как город играет на теме метеорита и привлекает внимание туристов.

По пути встретилось несколько таких табличек

Год назад власти заявили, что обустроят здесь набережную, якобы метеорит является брендом, благодаря которому большинство жителей других регионов и стран вообще знают про Челябинск (ого, опередил даже Михалыча с Дулиным). Но пока что от набережной здесь есть только берег. Мы приехали в город, и по пути нам встречались таблички, ведущие к месту падения метеорита. Приехав на место, мы увидели деревянную крепость, собранную из бревен, а рядом с ней — мельницу.

Такая вот крепость располагается рядом с памятником метеориту

Если пройти чуть дальше, натыкаешься на памятник метеориту. Рядом стоит якорь. Сам памятник поставили городские энтузиасты, но и тут не обошлось без казусов с гравировкой. Во-первых, указано неправильное время падения (вместо 09:21 — 09:20), а во-вторых, изначально авторы перепутали местами координаты широты и долготы. Выкрутились из ситуации доварив несколько букв прямо поверх всей композиции.

Рядом с этой стелой стоит свежая табличка, приуроченная к десятилетию метеорита. На ней напечатана основная информация и куар-код, ведущий на сайт с длиннющим рассказом о космическом болиде.

Причем сам метеорит упал ближе к противоположному берегу, на котором нет даже этих табличек. Летом там плавает буек — на большее не хватило городского бюджета.

Метеориты-то прилетают, а туристы?

Ах да, еще тут предлагают экскурсию на место падения метеорита. Стоимость — 1 800 рублей за четверых. Интересно, как это будет выглядеть. Привозят на лодке к нужному месту: «Вот, прямо сюда рухнул. С вас тыща восемьсот».

Кстати, краевед Федор Жижилев отмечает, что обычно достопримечательности называют по геопринципу. Казалось бы, Чебаркулю повезло - и город, и озеро, куда грохнулись большие куски, носят одно название. Но метеориту все-таки присвоили название «Челябинск», потому что областной центр пострадал от ударной волны больше всего.

А ПО-ДРУГОМУ КАК?

Ради интереса мы заглянули в интернет, чтобы узнать, как вообще облагораживают места падения метеоритов по всему миру. А за историю планеты их накопилось немало. Первое, что бросилось в глаза: почти на всех местах падения метеорита лежит сам метеорит. В Чебаркуле — нет. Здешний метеорит целиком поместили в музей

В качестве примера можно привести метеорит Гоба, который нашли в африканской Намибии около сотни лет назад. Конечно, он будет покрупнее челябинского, и весит около 60 тонн, но в середине прошлого века этот камешек едва не растащили на сувениры. В итоге власти признали метеорит национальным достоянием, а потом частная компания взяла его под охрану.

Так выглядит место, где нашли метеорит Гоба. Фото: masterok.livejournal.com

Привели в порядок землю рядом с ним и превратили в туристический центр. Сегодня за денюжку любой желающий может и сфотографироваться с Гобой, и потрогать, да хоть залезть на него. Интерес к метеориту подкрепляют легендами о его происхождении и всяких целительных свойствах. И люди приезжают, смотрят.

А на наш метеорит можно посмотреть только в челябинском музее, либо купить кусочек в сувенирной лавке. В Чебаркуле есть такой магазинчик. Его владелица продает много всяких штук с кусочками болида, предоставляет и сертификаты о подлинности. Здесь же и различные магнитики-открыточки. Это все, что предлагается туристам.

Монетки с камушками отдают по 750 рублей

Кроме этого, город пестрит «метеоритными» вывесками. Здесь есть одноименное кафе, несколько продуктовых, но кроме названий — ничего.

Была ли возможность у Чебаркуля раскрутить бренд метеорита, хотя бы как в Намибии? Наверное, да. Тогдашний заместитель мэра Владимир Гура рассказал нам, что идей у него было море, вот только все упиралось в бюджет. Город финансируется не лучшим образом, просить деньги приходилось у области и Москвы. Но там, видимо, посчитали, что вложения того не стоят.

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