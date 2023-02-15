Мэр Миасса Григорий Тонких подал в отставку

Григорий Тонких собирается сменить сферу деятельности. Фото: администрация Миасса

Мэр Миасса Григорий Тонких объявил, что досрочно уходит в отставку. Он уже сообщил о своих намерениях губернатору Челябинской области Алексею Текслеру. Решение об увольнении мэра еще должно одобрить городское собрание депутатов.

Пост главы города Григорий Тонких занимал с 2018 года. Его полномочия истекли бы в сентябре 2023 года, но мэр решил уволиться, не дожидаясь срока.

— Считаю необходимым сделать это именно сейчас, в начале финансового года, а не в сентябре, — пояснил Григорий Тонких.

На своей странице в соцсети мэр поблагодарил миасских депутатов и областное правительство за сотрудничество, а жителям города пообещал, что празднование 250-летия Миасса в этом году пройдет интересно. Кроме того, он признался, что сменит сферу деятельности.

— Планирую сосредоточиться на другом направлении работы. Надеюсь, что смогу в это непростое время быть полезным стране и нашему городу, — рассказал Григорий Тонких.

Замгубернатора Челябинской области Анатолий Векшин подтвердил, что глава региона знает о досрочной отставке Григория Тонких.

— Мы проведем консультации с депутатским корпусом, руководителями градообразующих предприятий, представителями бизнеса и общественных организаций по подбору кандидатов на пост мэра, — пообещал вице-губернатор. — Миасс является стратегически важной для региона территорией и необходимо, чтобы новый глава был эффективным и справился со всеми поставленными перед ним задачами.

Добавим, Григорию Тонких 49 лет. По первому образованию он инженер, специализирующийся на электростанциях, по второму — специалист по деловому администрированию. Был депутатом Миасского собрания. До того, как стать мэром, работал в компании «ЭнСер», обеспечивающей Миасс теплом и горячей водой.

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