В школу вызвали бабушку мальчика. Фото: school21chel.ru

Полиция проверяют школу № 21 Челябинска. Поводом стало разлетевшееся по соцсетям сообщение о том, что второклассник принес на уроки нож и якобы угрожал зарезать одноклассников.

— Параллельно с этим поступило сообщение и от самой школы, — рассказала источник КП-Челябинск в правоохранительных органах.

Ситуация сильно преувеличена, рассказал «Комсомолке» один из сотрудников школы. По его словам, ситуацию раздули родители в чатах.

— У детей в тот день была технология. Мальчик взял кухонный нож, чтобы работать с пластилином и захотел взять его с собой в столовую, чтобы порезать огурцы. Тут же это увидела учитель и забрала нож. Никакого злого умысла у мальчика не было, с ним тут же была проведена беседа руководством школы. Никому он не угрожал, — рассказал наш собеседник.

Директор школы №21 Ольга Ососкова в разговоре с журналистом КП-Челябинск опровергла информацию о том, что нож увидели в столовой. Согласно, объяснению классного руководителя (который сопровождает детей на обеды), все произошло на занятиях накануне днем.

— У ребенка действительно был изъят нож. Мальчик принес его на урок труда, чтобы поработать с пластилином. Классный руководитель заметила и забрала, — рассказала Ольга Осокова.

Мальчик продолжит учиться в школе. Но еще задолго до инцидента планировался его перевод в адаптированный класс. По данным нашего сайта, комиссия со дня на день должна была вынести заключение. Также о мальчике известно, что он живет с бабушкой. Ее уже вызывали в школу.

ОФИЦИАЛЬНО

Комментарий управления образования Челябинска:

— Классным руководителем у ребенка был обнаружен и изъят кухонный нож, принесенный обучающимся на урок технологии для работы с пластилином (вместо специального пластикового ножа-стека, используемого в таких случаях). Факт совершения школьником угроз не соответствует действительности. По факту обнаружения постороннего предмета у обучающегося педагогом незамедлительно уведомлены законные представители, привлечен социальный педагог, психолог, информация передана в правоохранительные органы. В школе проводится служебная проверка.

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