Автобусы с новым уровнем контроля и комфорта

По решению Алексея Текслера в течение двух лет общественный транспорт в Челябинске обновится полностью. Фото: Егор ИВЛЕВ

В Челябинске полностью заменили старые автобусы еще на одном марш руте: 16 машин нового поколения с полным цифровым оснащением были переданы в лизинг по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Автобусы, которые произведены с учетом дополнительных требований комфорта, осмотрел губернатор Алексей Текслер.

— С этого года по моему настоянию региональный миндортранс принял участие в федеральном конкурсе по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», — рассказал Алексей Текслер. — Мы заняли одно из призовых мест, и нам удалось по новой программе обновить часть общественного транспорта в Челябинске. В конкурсе участвуют частные коммерческие перевозчики, если работают по регулируемым тарифам. Двадцать процентов от стоимости транспорта компенсируется за счет федеральных средств. Сегодня мы полу чаем новые автобусы как раз для коммерческого перевозчика.

Автобусы выстроились на новом участке Комсомольского проспекта, который также сделан по нацпроекту. Фото: пресс-служба губернатора.

ЭРГОНОМИЧНЫЕ СИДЕНЬЯ И БЫСТРОЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

Шестнадцать новых автобусов будут следовать по маршруту № 15 (ЧМК - ПКиО). По условиям многолетнего контракта на линии должен работать транспорт с системой отопления, вентиляции и кондиционером, валидаторами и видеонаблюдением, а водители допускаются к работе только в форме.

Все эти требования были учтены производителем — компанией «Группа ГАЗ». Машины губернатору представил директор департамента развития региональных программ предприятия Максим Пьяных. По его словам, машины, укомплектованные для Челябинска, отличаются оборудованием для удобства пассажиров и водителя.

— Каждый год мы добавляем что-то новое по желанию региона, — рассказывает Максим Пьяных. — За базу взяли 12-метровый автобус большого класса. Есть телекоммуникационные устройства: Wi-Fi, USB-розетки, причем они с быстрой зарядкой, в отличие от прежних. Есть не только USB, но и Type-c (для современных Android смартфонов. — Прим. ред.). В этом году мы снабдили автобусы системой подсчета пассажиропотока. Он позволяет отслеживать в онлайн-режиме людей, которые входят и выходят, куда перемещаются. Информация посылается в диспетчерский пункт, в том числе о тех, кто не оплатил проезд. Установлены четыре валидатора: у каждой двери и на накопительной площадке.

Среди новинок — и большая кнопка снаружи для открывания двери. Ее нужно нажать, если на остановке мало людей, чтобы войти в удобную дверь.

По условиям нацпроекта, автобусы также оснащены системой контроля за состоянием водителя. Специальные датчики фиксируют степень усталости, отправляют тревожную информацию диспетчеру и предупреждают водителя о том, что ему пора отдохнуть.

Водитель Антон Сергеев и до этого работал на 15-м маршруте. За рулем новой машины уже освоился.

— Здесь совсем другая кабина, — делится впечатлениями Антон. — Все полностью электронное: панель приборов, регулировка водительского сиденья по росту и весу. Это однозначно большой плюс, так как меньше нагрузка на спину.

16 новых автобусов в ноябре вышли на маршрут в Челябинске. Фото: Егор ИВЛЕВ

По требованию региона в область поставляют автобусы только на газомоторном топливе по экологическому стандарту.

Еще одно из условий работы маршрута — четкое расписание. Первый рейс будет отправляться не позднее 6 утра, последний — не ранее 11 вечера. В пиковые часы интервал не должен превышать 7 минут.

В ближайшее время все автобусные маршруты станут такими — с графиком и достойными условиями. Где пассажиропоток меньше, будут закупать машины средней вместимости, есть у производителей и предложения по формату маршруток.

Всего по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» Челябинск получит 81 автобус. В 2023 году 15 машин выйдут на линию по маршруту № 8 (Мамина — Академика Королева). В 2024 году подвижной состав обновят маршруты № 123 (Копейск — ПКиО) и № 483 (Старокомышинск — ПКиО). Это будет самая крупная поставка — 50 машин.

ЖДЕМ НОВЫЕ ТРОЛЛЕЙБУСЫ

Если новые автобусы и трамваи давно колесят по Челябинску, то обновление парка троллейбусов только ожидается. Губернатор Алексей Текслер сообщил, что первые поставки по концессионному соглашению с холдингом «Синара — Транспортные машины» будут в декабре 2022 года, то есть уже через месяц.

— В декабре уже планируем получить первую партию новых троллейбусов, — рассказал глава региона. — Сейчас в рамках концессионного соглашения «Си- нара — Транспортные машины» строит производство на площадке ЧТПЗ. В ближайшее время планирую посетить завод. Рассчитываю, что партия троллейбусов в следующем году будет уже произведена у нас.

Сейчас компания ремонтирует контактную сеть и тяговые подстанции на наиболее востребованных городских маршрутах № 12 и 19. Работы ведутся на улице Блюхера. Рабочие демонтируют и проложат более 65 километров но вой контактной сети и оснастят 12 тяговых подстанций современным оборудованием и системами автоматики. При этом обновление организовано так, чтобы не прерывать работу общественного транспорта.

Оказалось, что троллейбусная инфраструктура Челябинска изношена на 90%. Также разрабатывается проектная документация для строительства и реконструкции двух депо и восьми троллейбусных маршрутов. Губернатора возмутила ситуация, когда общественный транспорт будто специально разваливали.

— Вы знаете, что одно троллейбусное депо вообще было зачем-то продано, — прокомментировал Алексей Текслер. — Часть троллейбусов стоит на улице, их невозможно помыть, толком обслужить. Как раз концессия все эти проблемы решает.

Концессионное соглашение правительство Челябинской области подписало в октябре 2021 года. По нему троллейбусный парк и вся инфраструктура будут полностью обновлены. Также планируется построить новые троллейбусные линии на северо-западе города, по улицам Кузнецова и Артиллерийской. Наш проект стал первым в России по масштабному обновлению троллейбусной сети.

ЦИТАТА

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

— В течение двух лет обновим весь парк общественного транспорта в Челябинске: автобусы, трамваи и троллейбусы. Последовательно обновляем транспорт во всем регионе: в Магнитогорске, Копейске, Златоусте, Миассе, других городах. В этом году только в Челябинск поступит 30 новых трамваев, часть из которых уже работает на линии. Заключены контракты на обновление трамваев на следующий год. В 2023 году будет приобретено по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» еще 15 автобусов, учитывая, что у нас большинство перевозчиков работают по регулируемому тарифу, дополнительно к этому еще порядка 50 новых автобусов будет закуплено.

ЦИФРА

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Столько новых машин вышло на маршруты в Челябинской области за время транспортной реформы. В крупных городах региона обновился парк автобусов и трамваев.

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