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Происшествия4 ноября 2022 10:50

Водителя вытащили с трудом: три человека пострадали в лобовом ДТП во время снегопада под Челябинском

В лобовом столкновении «Гранты» и Dodge на заснеженной дороге под Челябинском пострадали три человека
Авторы (2):
Алексей МИКУШИН
Алексей МИКУШИН
Ирина ФАДЮШИНА
Ирина ФАДЮШИНА
фото: читатель КП

фото: читатель КП

Под Челябинском на заснеженной дороге лоб в лоб столкнулись «Лада Гранта» и Dodge. Все произошло на 37 км Курганского шоссе, неподалеку от села Миасское.

— Водитель «Гранты» потерял много крови, сотрудники МЧС вытащили его из авто и сразу на носилки. Мужчина был очень грузный — килограмм 120, — рассказал КП-Челябинск очевидец. — В «американце» сработали все подушки, это спасло — травмы не столь страшные.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, на место выезжали сотрудники Копейского пожарно-спасательного гарнизона:

— Сообщение поступило по системе «112». Сотрудники 64 пожарно-спасательной части провели деблокацию пострадавшего мужчины, он передан сотрудникам скорой медицинской помощи.

По данным Госавтоинспекции, 62-летний водитель «Гранты» в условиях снегопада выехал на полосу встречного движения (выезд на этом участке разрешен), совершил столкновение с автомобилем Dodge Caliber, за рулем которого был 38-летний мужчина.

В иномарке травмы получили женщины 35 и 37 лет, сообщили в Госавтоинспекции. При этом очевидцы сообщают, что в Dodge ехал полугодовалый ребенок.

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