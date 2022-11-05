«Не понимаю, за что!» Подростка увезли на скорой после того, как агрессивный мужчина выкинул девочку из маршрутки

Девочка выпала из маршрутки и получила травму головы. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске разыскивают мужчину, который выкинул двух девочек 13 и 15 лет из маршрутного такси. Агрессивного пассажира не могут найти с 3 ноября.

Конфликт разгорелся в маршрутном такси, которое следовало из Ленинского района в центр. Со слов очевидцев, девочки громко смеялись, что не понравилось одному из пассажиров. Мужчина встал и ударил одну из них по лицу и голове, а когда двери маршрутки открылись, вытолкнул подростков на улицу.

— Он схватил ее за куртку и втолкнул на улицу, дочь не успела даже схватиться за поручень, — рассказала КП-Челябинск мама пострадавшей девочки Наталья.

ПЕРЕНЕСЛА ОПЕРАЦИЮ

Девочка ударилась головой и получила закрытую черепно-мозговую травму с переломом основания черепа. Прохожие вызвали скорую и ребенка увезли в отделение нейрохирургии.

— Она и сейчас находится в больнице, мы очень переживаем, — рассказывает мама. — Недавно у дочери была операция, ей вставили пластины в грудную клетку.

ЧТО ВЫЗВАЛО АГРЕССИЮ

Очевидцы рассказывают, что мужчине не понравился громкий смех девочек. Мужчина будто изначально был в плохом настроении и искал, на ком отыграться.

— Дочь мне говорит: мама, я не понимаю, за что! — рассказывает Наталья. — Говорит, что вели себя нормально, не хамили и не огрызались, только разговаривали и смеялись. Это из показаний свидетелей, которые зафиксировала полиция.

ИЩУТ ВСЕМ ГОРОДОМ

После публикации фото и видео мужчины, маме пострадавшей девочки прислали данные нескольких человек. Их сейчас проверяет полиция. Дети рассказали, что преступник сам не оказал никакой помощи, быстро пересел в другое маршрутное такси на остановке «Профилакторий» и уехал. Люди были так заняты пострадавшей, что не подумали задерживать виновника.

Происшествие зарегистрировано в отделе полиции «Центральный», —сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области. — Полицейские проводят комплекс мероприятий, чтобы установить личность и задержать подозреваемого.

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