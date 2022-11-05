В Курганской области ограничили движение на дорогах

Ограничения введены на неопределенный срок. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Курганской области ввели ограничения на пассажирские перевозки. Они касаются дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения.

Как сообщает департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области, это связано с обеспечением безопасности дорожного движения в связи со снегопадами. Выпадение снега сопровождается порывами ветра до 15 м/с, метелью, перепадами температуры воздуха от +2 до -7 градусов.

Ограничения действуют с 20.30 5 ноября до особого распоряжения. Они касаются регулярных автобусных и школьных перевозок. Госавтоинспекция и дорожные службы переведены в режим повышенной готовности.

Водителей также призывают воздержаться от поездок на дальние расстояния на личном автотранспорте до нормализации дорожной обстановки.

Куда обращаться в случае снегопада

112 – Служба экстренного реагирования

25-64-90, 102 – Дежурная группа ГИБДД

8-982-331-37-84 – Диспетчерская служба ФКУ Упрдор «Южный Урал» (федеральные автомобильные дороги)

8-963-866-22-24 – Диспетчерская служба ГКУ «Курганавтодор» (региональные и межмуниципальные дороги)

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