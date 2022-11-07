Полное лунное затмение 8 ноября 2022 в Челябинске: когда смотреть на «кровавое полнолуние»

Лунное затмение длится почти 6 часов Фото: Олег ЗОЛОТО

8 ноября закроется коридор затмений, который начался 25 октября. Первый в этом году «коридор» был весной: с 30 апреля по 16 мая. Промежуток между солнечным и лунным затмениями астрологи считают напряженным и опасным, так как такие происходящие в это время события меняют привычный сценарий жизни.

Лунное затмение длится почти 6 часов, но из Челябинска его будет видно плохо, так как все основное действо будет идти днем. Полная Луна взойдет над городом в 19:02, когда уже затмение закончится.

Увидеть хоть что-нибудь можно как и невооруженным взглядом, так и в бинокле.

Расписание лунного затмения в Челябинске 8 ноября 2022

13:02 — начало полутеневого затмения (несколько минут ничего не заметно)

14:09 — начало частного теневого затмения (край Луны начнет темнеть)

15:16 — начало полного затмения (Луна сделается темной и красной)

15:59 — максимальная фаза (Луна будет очень темная)

16:41 — конец полного затмения (край Луны начнет слегка светлеть)

17:49 — конец частного теневого затмения (Луна будет светлой, но словно в дымке)

18:56 — конец всего затмения

Что такое «кровавое полнолуние»?

Во время лунного затмения Земля оставляет на спутнике свою тень от Солнца. Но при этом Луна не исчезает и даже бывает красной. Кровавый вид она получает из-за земной атмосферы: солнечные лучи плутают в воздухе и достигают спутника Земли, из-за чего он становится алым как закат.

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