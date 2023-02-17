Вместо парковки — гостиница: возле ЧелГУ начали строить межуниверситетский кампус

Проект представил ректор ЧелГУ Сергей Таскаев Фото: Ольга ЩАПИНА

В Челябинске начали строить межуниверситетский кампус. Рабочие начали рыть котлован на месте парковки университета. Там к марту 2024 года должна появиться первая гостиница-общежитие.

На место стройки приехали министр науки и высшего образования Валерий Фальков и полпред Президента на Урале Владимир Якушев.

Здесь начали строить гостиницу. На фоне — стройка спорткомплекса Фото: Ольга ЩАПИНА

Главные вопросы, которые сразу задал Фальков: как будут уживаться в рамках кампуса на совместных аудиториях несколько вузов, как будут распределяться места в общежитии и как большая стройка изменит жизнь региона. Это и предстоит решить в течение сегодняшнего дня.

— В рамках поручения президента России до 2030 года будет построено 30 кампусов, — сказал Фальков. — Челябинск стал одним из первых проектов, он окружной, даже национального уровня. Сроки сжатые. Первые общежития — до 1 марта 2024 года. Весь кампус — до 2025 года. У нас нет опыта совместного существования нескольких университетов. Это первая стратегическая сессия, важно понимать, что будет расположено и какой эффект это даст. Главное здесь не интерьер. Это должно придать импульс развитию системы образования в Челябинской области.

Макет будущего кампуса Фото: Ольга ЩАПИНА

Губернатор Челябинской области заверил министра, что все сроки будут соблюдены. Далее совещание закрыли от журналистов.

Белые здания — ЧелГУ и спорткомплекс, синее — первая гостиница Фото: Ольга ЩАПИНА

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