Хочу? Могу! Стилист собрала 7 образов из масс-маркета, вдохновившись иконами стиля

Разобрали по вещичке семерых законодателей моды. Фото предоставлены стилистом

Обычно образы популярных людей в сфере fashion состоят из люксового сегмента и дизайнерских вещей, полностью повторить которые достаточно сложно. Но не невозможно! Наш стилист Ольга Теплякова изучила аутфиты знаменитых инфлюенсеров моды и собрала похожие из вещей, которые продаются в доступных магазинах.

- Если образ понятный в спокойных оттенках, из базовых вещей, то его можно практически точно повторить из обычной одежды. Как правило, это джинсы, футболка, жакет и кроссовки. Главное, обращать внимание на сочетание цветов, силуэты вещей и их длину.

Хочу

Фото предоставлены стилистом

Это очень простой и стильный образ. Собирается в черно-белой гамме и делается один акцент - на голубые джинсы прямого кроя.

Могу

Фото предоставлены стилистом

Джинсы прямого кроя Lime – 3 999 рублей

Блейзер прямого кроя Lime - 8 999 рублей

Джемпер Uniqlo – 2 999 рублей

Футболка Uniqlo – 999 рублей

Очки солнцезащитные Bocciolo – 990 рублей

Туфли Alora Black – 10 600 рублей

Сумочка с плетеной ручкой Lime – 3 999 рублей

Хочу

Фото предоставлены стилистом

Самое главное в этом образе - оверсайз жакет и сумка интересной фактуры в тон к нему. Жакет выполняет роль платья, но платье под него все же стоит надеть.

Могу

Фото предоставлены стилистом

Однобортный блейзер прямого кроя Lime – 8 999 рублей

Сумка Econika – 29 990 рублей

Сапоги Econika – 6 490 рублей

Очки солнцезащитные Bocciolo – 990 рублей

Платье Апрель – 1 349 рублей

Хочу

Фото предоставлены стилистом

Это достаточно современный образ, но в нем понятные и спокойные оттенки. Сейчас модели карго можно найти практически в любом ценовом сегменте. Бомбер выбирайте объемный. Если повторять точно, можно использовать угги, а для более теплой погоды – берите кроссовки в такой же гамме. Фишка образа - классическая сумка.

Могу

Фото предоставлены стилистом

Лонгслив Love Republic – 1 299 рублей

Классическая сумка Lime – 5 999 рублей

Брюки карго Bobby pin – 3 650 рублей

Угги на высокой подошве – 4 080 рублей

Бомбер Harizmic – 7 633 рубля

Хочу

Фото предоставлены стилистом

Здесь важный момент - это длинное черное пальто и такой стилевой прием, как полосатый свитер, наброшенный на плечи. Образ состоит из черно-белой гаммы и голубых джинсов. Для мягкости добавляем карамельную сумку.

Могу

Фото предоставлены стилистом

Пальто Zarina – 6 999 рублей

Джинсы Zarina – 2 999 рублей

Сумка Pierre Cardin – 4 690 рублей

Джемпер Zarina – 1 999 рублей

Майка Sela – 1 599 рублей

Кеды из искусственной замши Uniqlo – 2 999 рублей

Хочу

Фото предоставлены стилистом

Здесь главные фишки образа - цвета и силуэты. Юбка баллон, зеленый свитшот, сумочка с белым логотипом и яркие туфли.

Могу

Фото предоставлены стилистом

Туфли Kraus – 8 190 рублей

Свитшот Marist – 1 567 рублей

Юбка Much Love – 4 400 рублей

Сумка Veronica – 11 900 рублей

Хочу

Фото предоставлены стилистом

Это очень трендовый и модный образ. И такие вещи, которые появляются на инфлюенсерах, новые и необычные – их трудно сразу найти. Быстрее всего их подхватывает Inditex, которого сейчас нет в России, и локальные бренды. Тем не менее, собрать похожий образ можно. Здесь важны текстуры и детали. Серебряная сумка, юбка и сапоги, свитшот с логотипом.

Могу

Фото предоставлены стилистом

Юбка Olga Skazkina – 4 900 рублей

Казаки ONIANA – 2 135 рублей

Свитшот IZI Wear – 1 855 рублей

Сумка Befree – 1 799 рублей

Хочу

Фото предоставлены стилистом

В этом образе самое главное модное сочетание сезона: черного и неона. А также фактурный топ девушки. Можно найти интересный верх или просто черную рубашку. Я интересный лонгслив.

Могу

Фото предоставлены стилистом

Лонгслив Studio 29 – 2 900 рублей

Сумка Replay – 7 400 рублей

Туфли Vivian Royal – 5 599 рублей

Брюки Zarina – 999 рублей

Очки солнцезащитные Grand Voage – 1 499 рублей

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