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Дом. Семья20 февраля 2023 2:15

Хочу? Могу! Стилист собрала 7 образов из масс-маркета, вдохновившись иконами стиля

Сколько стоит почувствовать себя модным?
Галина ФЕДОРЧЕНКО
Галина ФЕДОРЧЕНКО
Разобрали по вещичке семерых законодателей моды. Фото предоставлены стилистом

Разобрали по вещичке семерых законодателей моды. Фото предоставлены стилистом

Обычно образы популярных людей в сфере fashion состоят из люксового сегмента и дизайнерских вещей, полностью повторить которые достаточно сложно. Но не невозможно! Наш стилист Ольга Теплякова изучила аутфиты знаменитых инфлюенсеров моды и собрала похожие из вещей, которые продаются в доступных магазинах.

- Если образ понятный в спокойных оттенках, из базовых вещей, то его можно практически точно повторить из обычной одежды. Как правило, это джинсы, футболка, жакет и кроссовки. Главное, обращать внимание на сочетание цветов, силуэты вещей и их длину.

Хочу

Фото предоставлены стилистом

Фото предоставлены стилистом

Это очень простой и стильный образ. Собирается в черно-белой гамме и делается один акцент - на голубые джинсы прямого кроя.

Могу

Фото предоставлены стилистом

Фото предоставлены стилистом

Джинсы прямого кроя Lime – 3 999 рублей

Блейзер прямого кроя Lime - 8 999 рублей

Джемпер Uniqlo – 2 999 рублей

Футболка Uniqlo – 999 рублей

Очки солнцезащитные Bocciolo – 990 рублей

Туфли Alora Black – 10 600 рублей

Сумочка с плетеной ручкой Lime – 3 999 рублей

Хочу

Фото предоставлены стилистом

Фото предоставлены стилистом

Самое главное в этом образе - оверсайз жакет и сумка интересной фактуры в тон к нему. Жакет выполняет роль платья, но платье под него все же стоит надеть.

Могу

Фото предоставлены стилистом

Фото предоставлены стилистом

Однобортный блейзер прямого кроя Lime – 8 999 рублей

Сумка Econika – 29 990 рублей

Сапоги Econika – 6 490 рублей

Очки солнцезащитные Bocciolo – 990 рублей

Платье Апрель – 1 349 рублей

Хочу

Фото предоставлены стилистом

Фото предоставлены стилистом

Это достаточно современный образ, но в нем понятные и спокойные оттенки. Сейчас модели карго можно найти практически в любом ценовом сегменте. Бомбер выбирайте объемный. Если повторять точно, можно использовать угги, а для более теплой погоды – берите кроссовки в такой же гамме. Фишка образа - классическая сумка.

Могу

Фото предоставлены стилистом

Фото предоставлены стилистом

Лонгслив Love Republic – 1 299 рублей

Классическая сумка Lime – 5 999 рублей

Брюки карго Bobby pin – 3 650 рублей

Угги на высокой подошве – 4 080 рублей

Бомбер Harizmic – 7 633 рубля

Хочу

Фото предоставлены стилистом

Фото предоставлены стилистом

Здесь важный момент - это длинное черное пальто и такой стилевой прием, как полосатый свитер, наброшенный на плечи. Образ состоит из черно-белой гаммы и голубых джинсов. Для мягкости добавляем карамельную сумку.

Могу

Фото предоставлены стилистом

Фото предоставлены стилистом

Пальто Zarina – 6 999 рублей

Джинсы Zarina – 2 999 рублей

Сумка Pierre Cardin – 4 690 рублей

Джемпер Zarina – 1 999 рублей

Майка Sela – 1 599 рублей

Кеды из искусственной замши Uniqlo – 2 999 рублей

Хочу

Фото предоставлены стилистом

Фото предоставлены стилистом

Здесь главные фишки образа - цвета и силуэты. Юбка баллон, зеленый свитшот, сумочка с белым логотипом и яркие туфли.

Могу

Фото предоставлены стилистом

Фото предоставлены стилистом

Туфли Kraus – 8 190 рублей

Свитшот Marist – 1 567 рублей

Юбка Much Love – 4 400 рублей

Сумка Veronica – 11 900 рублей

Хочу

Фото предоставлены стилистом

Фото предоставлены стилистом

Это очень трендовый и модный образ. И такие вещи, которые появляются на инфлюенсерах, новые и необычные – их трудно сразу найти. Быстрее всего их подхватывает Inditex, которого сейчас нет в России, и локальные бренды. Тем не менее, собрать похожий образ можно. Здесь важны текстуры и детали. Серебряная сумка, юбка и сапоги, свитшот с логотипом.

Могу

Фото предоставлены стилистом

Фото предоставлены стилистом

Юбка Olga Skazkina – 4 900 рублей

Казаки ONIANA – 2 135 рублей

Свитшот IZI Wear – 1 855 рублей

Сумка Befree – 1 799 рублей

Хочу

Фото предоставлены стилистом

Фото предоставлены стилистом

В этом образе самое главное модное сочетание сезона: черного и неона. А также фактурный топ девушки. Можно найти интересный верх или просто черную рубашку. Я интересный лонгслив.

Могу

Фото предоставлены стилистом

Фото предоставлены стилистом

Лонгслив Studio 29 – 2 900 рублей

Сумка Replay – 7 400 рублей

Туфли Vivian Royal – 5 599 рублей

Брюки Zarina – 999 рублей

Очки солнцезащитные Grand Voage – 1 499 рублей

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