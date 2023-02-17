В жилом доме на двух хозяев произошла разгерметизация газового баллона Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В Челябинской области после взрыва бытового газа погиб 14-летний подросток. ЧП произошло вечером 17 февраля в поселке Дзержинка Верхнеуральского района.

Причина взрыва газа в жилом доме в Челябинской области

По данным регионального управления МЧС, в жилом доме на двух хозяев произошла разгерметизация 5-литрового газового баллона. Из-за взрыва частично обрушился потолок одной из квартир.

Пожара не было, однако пострадали четыре человека – трое взрослых и 10-летний ребенок. Сейчас они находятся в больнице.

Прокуратура уже начала проверку по факту разгерметизации газового баллона в жилом доме.

— В случае выявления нарушений закона будут приняты меры прокурорского реагирования, — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева. — Кроме того, прокуратурой поставлен на контроль ход процессуальной проверки, организованной следственными органами СУ СК РФ по Челябинской области.

Следственные органы возбудили уголовное дело после гибели 14-летнего подростка. Расследование ведется по статье о причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст. 109 УК РФ). Об этом рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

— В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На месте происшествия работают следователи-криминалисты аппарата следственного управления, — сообщил Владимир Шишков.

Последние новости о взрыве газа в жилом доме в Челябинской области 17 февраля 2023

По данным источника в правоохранительных органах, трое взрослых находятся в реанимации. Что касается 10-летнего мальчика, то он серьезно не пострадал – у него небольшие ожоги.

— В одной из квартир одна семья приехала в гости к другой. Они вместе готовились к рыбалке, — рассказал источник.

Похожее ЧП произошло на прошлой неделе в Новосибирске. В пятиэтажке на улице Линейной, 39 взорвался газ. Погибли 14 человек, в больницах находятся шесть пострадавших. На месте трагедии установили стихийный мемориал, который позже убрали.

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