В Челябинске после обеда в школьной столовой госпитализировали троих учеников лицея №142

Дети жалуются на боль в животе и рвоту. Фото: МАОУ "Лицей №142 г. Челябинска" / vk.com

В Челябинске после обеда в столовой лицея №142 госпитализировали троих детей. Симптомы – острая боль в животе и рвота. С теми же жалобами на возможное пищевое отравление к врачам обращаются и другие ученики школы.

– Говорить о причинах произошедшего можно будет только после получения результатов лабораторных исследований. В настоящий момент, учитывая смешанную симптоматику у заболевших, однозначно ответить на этот вопрос невозможно, – сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

В школе берут все необходимые пробы специалисты Роспотребнадзора и представители прокуратуры. Также ситуацию взяла на контроль мэр Челябинска Наталья Котова. Следователями возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья).

Специалистами взяты образцы для исследований. Фото: Прокуратура Челябинской области

– В учебном учреждении работают следователи СК, сотрудники контролирующих органов. Устанавливаются должностные лица в обязанности, которых входит организация безопасного питания школьников. Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем следственного управления, – рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Челябинской области.

Также в школе проходит санитарная обработка помещений. За выходные будет осуществлена полная дезинфекция.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru