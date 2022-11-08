Три года прикован к постели: челябинские волонтеры помогли камерунцу эвакуироваться из Херсонской области

Брис упал со второго этажа и повредил позвоночник. Фото: Единая Россия

Челябинские волонтеры помогли эвакуировать уроженца Камеруна из Херсонской области. Мужчина уже три года прикован к постели из-за травмы спины.

Татчн Брис де Звари приехал на Украину учиться, там он встретил будущую супругу. Но планы семьи нарушил несчастный случай — на работе мужчина он упал со второго этажа, сильно повредив позвоночник. И вот теперь семье Бриса с тремя детьми и собакой пришлось эвакуироваться.

— Сначала было немного страшно, но все прошло очень хорошо, — рассказала супруга камерунца Юлия Котик.

Бриса транспортировали на скорой, а жену с детьми и собакой — на машине гуманитарной миссии. Фото: Единая Россия

Как рассказал участник гуманитарной миссии «Единая Россия» в Херсонской области, депутат Заксобрания Челябинской области Денис Моисеев, семью вывезли в Джанкой. Бриса транспортировали на скорой помощи, а жену с детьми и собакой волонтеры перевезли на машине гуманитарной миссии. Пока они находятся в пункте временного размещения. Камерунца с семьей уже ждут в Москве и Санкт — Петербурге. Его обследуют и назначат лечение.

— Когда я упал, то меня хотели выкинуть, просто как мусор, хорошо жена приехала и забрала меня, — вспоминает Брис. — Потом собирали деньги на операцию, это было сложно. Сделали две операции. Сейчас нужно обследование. Возможно, в Москве. Поэтому я рад, что выезжаю. Спасибо Вам большое за помощь.

Также мужчина рассказал, что в последнее время жил без документов, так как в посольство родной страны сложно попасть, а с такой травмой — фактически невозможно.

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