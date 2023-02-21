Программа к 23 Февраля 2023 в Челябинске: концерт, возложение цветов и мастер-классы

23 Февраля в Челябинске проходит без парадов и салютов. И 2023 год - не исключение. Фото: Кирилл САДЫКОВ

День защитника Отечества в Челябинске отмечают скромно – без парадов и салютов. В этом году основная программа на 23 февраля 2023 лежит на библиотеках. Там предусмотрели как детские мастер-классы, так и встречи для взрослых. Но они пройдут днем ранее – в среду, 22 числа.

Программа к 23 февраля 2023 в Челябинске

22 февраля:

10:00 – программа «Аты-баты…», где расскажут историю праздника, вспомнят героев, покажут книги о качествах защитников Отечества, а также устроят игры, конкурсы и состязания (библиотека № 20 «Новосинеглазовская»);

10:00-17:00 – познавательно-игровая программа «Мы защитниками станем» (библиотека № 24);

10:30 и 14:00 – урок мужества «Юные герои Отечества» (библиотека №16);

10:30 – мастер-класс «Праздник любимых пап» (библиотека № 22 им. Д. Н. Мамина-Сибиряка);

12:00 – беседа с обзором книг «Женская сила неженской войны» (центральная библиотека им. А.С. Пушкина);

14:00 – поэтические чтения «Защитникам Родины – слава!» (библиотека № 23);

14:30 – презентация «Левитан: голос Победы» (центральная библиотека им. А.С. Пушкина);

15:00 – праздничный митинг-концерт с участием музыканта Вадима Самойлова из группы «Агата Кристи» (парк Гагарина);

15:00 – урок патриотизма «Защитники Отечества» (центральная библиотека им. А.С. Пушкина);

в течение дня – выставка «Любовь к Отечеству сквозь книжные страницы» и исторический экскурс «От кольчуги до мундира» (библиотека № 18);

просмотр фильма «Защитники Родины», обзоры «Читаем книги о войне» (библиотека № 27).

23 февраля:

Пока программы на 23 февраля нет. Известно, что у чиновников будет возложение цветов к Вечному огню, но время еще не обговаривалось.

Кроме того, в прокате появился российский фильм "Праведник". Он рассказывает судьбу офицера Красной Армии из 1942 года, которому приказали вывести с оккупированных белорусских земель за линию фронта изможденных евреев.

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