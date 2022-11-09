Погода на декабрь 2022 в Челябинске: первый месяц зимы будет неожиданно теплым

Обычно в декабре в Челябинске заморозков не бывает Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Лютые морозы в Челябинске приходят не с наступление декабря, а с Новым годом. Поэтому можно быть спокойными за то, что в первый месяц зимы будет комфортная погода: кутаться в несколько свитеров и спасаться от холода шарфами точно не придется. Изучаем погоду на декабрь 2022 в Челябинске, а потом сверяем реальность с прогнозами синоптиков.

По данным Яндекс.Погоды за последние 10 лет, первая неделя декабря характеризуется среднеотрицательной температурой: днем и ночью она держится на уровне 7-9 градусов. Хотя в прошлом году в это время был даже слабый плюс.

Ближе к середине месяца столбики термометров медленно ползут вниз, но разница не сильно большая: вместо минус семи — минус 10. Явные температурные изменения жители чувствуют 5 раз в месяц, когда на улице холодает до -15.

А вот в последние полторы недели декабря ожидаются температурные качели с амплитудой в 9 градусов. Температура воздуха периодически будет подниматься до минус 6 и снова опускаться до -10 градусов. При этом в 2021 году в это время ночью были настоящие заморозки: на улице холодало до -30.

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