«Быть разведчиком — это состояние души»: сержанта из Челябинска наградили медалью Жукова за подвиг во время спецоперации

Мужчина служит разведчиком в составе десантно-штурмового полка. Фото: Министерство обороны России

Младшего сержанта Виталия Киселева наградили медалью Жукова за подвиг во время спецоперации на Украине. Уроженец Челябинска служит разведчиком-наводичком в десантно-штурмовом полку, сопровождает колонны, находясь в головной машине.

Министерство обороны отметило его заслуги во время очередного задания, которое обернулось настоящей битвой. Виталий сопровождал две боевые машины связи, когда на них вдруг напали украинские диверсанты. Даже находясь под обстрелом, наши бойцы не сдали назад. Они совершили маневр и в итоге уничтожили противника, а затем продолжили движение.

Сам Виталий служит контрактником в рядах российской армии с 2020 года. По его словам, работа на спецоперации опасная, но в то же время интересная.

— В начале было, конечно, тяжело, когда по тылам врага ездили, часто бывали под минометными обстрелами. Пару раз попадали под стрелковый огонь, но давали отпор и уходили, выгоняли колонны без потерь, — рассказывает военнослужащий. — Это состояние души — быть разведчиком. А в воздушно-десантных войсках — это гордость.

Виталий, даже находясь на гражданке, всегда держал себя в хорошей форме. Поэтому и к участию в спецоперации подошел в полной боевой готовности. Челябинца по праву можно назвать эталонным бойцом и защитником своей страны.

КП-Челябинск пообщалась с родителями Виталия. Отец и мать гордятся его подвигом, но говорят сдержанно, и в этом их можно понять. Сейчас для семьи главное, чтобы сын вернулся живым.

— Изначально мы даже не были в курсе, что наш сын находится там, он нам не говорил. Узнали позже, — рассказала мама Виталия КП-Челябинск. — Постоянно поддерживать связь не удается, конечно, иногда получаем весточку о том, что с ним все в порядке.

О подвиге младшего сержанта знают не только в Челябинске, но и в других городах России. Билборды с его изображением установлены в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Тюмени.

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