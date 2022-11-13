Однажды проснулась слепой: как незрячая челябинка научилась одна ездить по городу и печь пироги

Надежда сама готовит и убирается. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Надежда Завей-Борода из Челябинска видит только очертания, а временами полностью слепнет. Но это не мешает ей вести обычную жизнь. Она печет пироги и мечтает выйти на работу. Для изучения документов у нее есть специальный аппарат, для прогулок – собака-проводник Ронда, для покупки вещей – подруга и муж с сыновьями. Надежда рассказала КП-Челябинск, как однажды она проснулась слепой и что дало ей силы не упасть духом.

У меня на глазах как будто плотный пакет

Надежда встретила нас в платье и с макияжем. В квартире прибрано, а на плите шарлотка. Надя сами готовит, убирается и помогает детям делать уроки. Если бы не знала, не поверила бы, что у нее такие серьезные проблемы со зрением.

− У меня пелена перед глазами, как будто пакет плотный. Но уже привыкла к такому зрению. Иногда зеленый вижу светло-серым, красный – темно-серым, синий не вижу. А после уколов утром встаю и вижу цвета. Такие цвета сразу яркие, так здорово. А то бывает забываешь, какие они, − признается женщина.

В голове у Надежды теперь не только законы, но и расположение вещей в квартире. Все должно быть на местах, чтобы она могла все найти. По такому же принципу ходит и в магазин.

− В магазине многие просят помощника на кассе. Мне тоже предлагали, но сама помню, где то, что мне нужно. Первые несколько раз нужно идти с сопровождающим, чтобы понять, что где находится. Я когда-то видела, у меня есть ощущение пространства. Сейчас есть «говорилки» в Пятерочке, подносишь, и она говорит: «Колбаса такая-то, цена такая-то». Это спасение для невидящих, − рассказывает с улыбкой Надежда.

А вот вещи помогают выбирать подруга, муж и старший сын. Что-то сначала Надя выбирает на ощупь, а уже потом близкие говорят ей, как эта вещь выглядит.

− Мне главное, чтобы на ощупь было приятно. Это платье тоже щупала-щупала, муж говорит: «Тут такой веселый горошек, давай купим».

Так Надежда может даже читать сообщения. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Бытовые вещи Надежда делает по памяти или на ощупь. Может спокойно приготовить вкусный ужин и испечь пирог, хотя ничего не видит. Может с закрытыми глазами написать текст на бумаге и даже пользуется телефоном. Для этого у нее есть специальная лупа, которую можно настраивать, и аппарат.

− У меня есть аппарат «Эксперт», выданный государством, он в 70 раз увеличивает. Мне его дали год назад, если бы выдали раньше, я бы вообще не уволилась. А сейчас инвалида первой группы никто не берет. Но у меня в голове ничего не изменилось. Мне еще стоит освоить программку с озвучкой, где можно вслепую работать. На аппарате тональность можно поменять, увеличить, цвета. Когда плохо вижу, увеличиваю сильнее. Самое тяжелое писать, а смотреть на экран, а не листок, − признается Надежда. − Еще начала учить шрифт брайля. Когда сама скачала азбуку, не поняла ничего. Думала, у меня ничего не получится − я такая старая. А потом подумала, почему не получится, другие же могут. И пошла учить брайля. В обществе слепых у нас есть группы. Объяснили методику и все легко стало. Закрываю глаза и тыкаю шилом точечки, а потом тактильно читаю. Пока я полностью не ослепла, но врачи не знают, как это будет развиваться. Если вдруг, я уже буду готова.

Можно не только приближать, но и менять яркость. Фото: Кирилл САДЫКОВ

После очередного укола наступила слепота

В детстве Надежда занималась баскетболом, плела из макраме и хорошо училась. Проблема была только одна – плохо видела в темноте.

− К врачу ходили, а он говорит: «Это нормально, никто не видит в темноте», − рассказывает Надежда.

Девушка работала на кафедре в Челябинском юридическом институте МВД и училась на юриста в Екатеринбурге. Успела получить диплом, а в 22 года зоркость резко упала.

− Как-то проснулась и поняла, что практически не вижу. Пошла к врачу, а он говорит, что, оказывается, все это время отслаивалась сетчатка. То, что не видела в темноте, это был сигнал, что сетчатка под угрозой. В 2002 году мы начали лечение.

10 лет Надежде ставили уколы для питания сосудов. За это время она успела родить двоих сыновей и поработать в Фонде социального страхования. Документы изучала при помощи специальной лупы.

В 2012 году появился новый противоопухолевый препарат. Медики выбрали его для лечения, потому что организм расценивает эти сосуды как доброкачественные опухоли. Несколько пробных уколов пришлось ставить платно – цена одного 56 тысяч рублей. Потом получала по квоте от государства.

В том же году в клинике хирурга-офтальмолога Эрнста Мулдашева в Уфе Надежде попробовали подсадить аллоплант. Он должен был склеить сетчатку. Но эффекта никакого не было.

Что-то увидеть Надежда может при помощи специальной лупы. Фото: Кирилл САДЫКОВ

− В 2014 году после очередного противоопухолевого укола у меня наступила слепота. Врачи сами не знали, как организм отреагирует. Оказалось, отек пошел. Я уволилась с работы, получила инвалидность первой группы. Не знала, что будет дальше, три месяца ничего не видела. Потом начали появляться свет и очертания. А врачи уже испугались, сказали, что ничего делать не будут, − рассказывает Надежда.

Так и жила она с 2014 до 2017 года без лечения. Видела только свет и очертания. Все делала на ощупь. А потом опять наступила слепота. Оказалось, что причина в кровоизлиянии.

− В больнице предложили съездить на консультацию в Москву в научно-исследовательский институт Гельмгольца. Там установили диагноз. До этого говорили, что это наследственная ретинопатия. А в Москве сказали, что это из-за перенесенного вирусного заболевания: ОРВИ или гриппа. Оно прошло в тяжелой форме и дало осложнение на сетчатку. Поэтому теперь сосуды постоянно воспалены, лопаются и кровят. Кровь загораживает свет, и я не вижу. Стадия уже запущенная, но взялись меня поддерживать. Сказали, что не вернут зрение, но сохранят то, что есть. Так хорошо, что нашла хоть кого-то из врачей, кто не опускает руки и готов лечить, − объясняет с теплотой Надежда.

− А у самой не было желания сдаться?

− Когда зоркость падала, не понимала этого. Первый шок был, когда перестала видеть. Мышечная память есть: ноги хотят ходить, руки − что-то делать. А я не могла − начались головокружения, тяжело было ориентироваться. Сначала психовала, потом поняла: если буду нервничать, ничего не изменится. Старалась успокоиться.

Надежда любит готовить в тишине. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Собака-поводырь у нас как ребенок

Средств реабилитации для незрячих людей много. Есть даже электронные трости, которые пищат как парктроники при приближении к чему-либо. У Нади есть обычная трость и собака-проводник Ронда.

Ее как средство реабилитации выдали Надежде в октябре 2021 года. До восьми месяцев Ронду вместе с другими лабрадорами и овчарками готовили в московском центре. Социальный педагог даже ходила с ней в магазин и на рынок. Сейчас собак-поводырей в Челябинске всего четыре. Многие незрячие боятся ответственности, а кто-то и вовсе не знает, что проводника можно получить бесплатно.

− Меня собака спасает. Я говорю: «Ронда, ищи остановку, ищи трамвайчик». Поводыри словно выучили все наши навыки и понимают их.

Надежда на ощупь надевает шлейку. Фото: Кирилл САДЫКОВ

− А были какие-то трудности? Как люди вокруг относятся?

− Сначала в транспорте требовали заплатить за собаку-проводника. Но у нас по закону собака-поводырь – средство реабилитации инвалида, как трость, коляска или костыль. Объясняю им это. Когда мы их получали, были лекции и ветеринарные, и юридические.

Ронда радостно виляет хвостом, озорничает и тыкается головой в ноги – хочет, чтобы погладили. Надежда строго говорит «рядом» и Ронда уже сидит возле нее.

− Конечно, с ними надо строже. Но она у нас как ребенок. Поэтому балованная. Но когда надевает шлейку, сразу важная становится, она ведет. Ронда – очень активная и целеустремленная. Я светофор очень быстро пересекаю, бегу за ней. В этом году мы с Рондой ездили в Пятигорск отдыхать. Забирались на гору Машук. Она меня тащила, довольная была. Я водичку пью, она у меня бутылку отбирает, мы с ней поделили ее.

Ронда в семье как еще один ребенок. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Этой зимой с обществом слепых ходили на Таганай

И с третьей, и со второй группой Надежда работала. Думала, что инвалиды – это те, кто уже не может ничего делать. А ведь она не такая: активная и жизнерадостная. Как оказалось, именно таких большинство в областном сообществе слепых. Люди там не грустят, а играют в настолки, поют, участвуют в интеллектуальных играх, общаются и даже плетут из бисера.

− Мы дружим с семьей: Оля – слепая, а Толя – слепоглухонемой. Ольга очень хорошо поет. Они занимаются бисероплетением. Есть аппарат, который называет цвет. Плетут подсолнухи, розы. Толя ходил на настольные игры. Я на таких встречах не появляюсь, уделяю это время детям и семье. Но на занятия по шрифту Брайля хожу. На Таганай в поход ходили этой зимой. Кто лучше видит ведет тех, кто похуже.

Недавно Надежда записалась в библиотеку для слепых. Там ее зарегистрировали на ЛитРес, теперь Надя слушает аудиокниги.

Ронда почти все время вертится рядом с хозяйкой. Фото: Кирилл САДЫКОВ

− Не надо киснуть и кого-то винить. Мама мне говорит: «За что тебе это?». Ну как за что? Я воспринимаю это как данность.

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