В Златоусте упавший в котлован грузовик насмерть задавил двоих молодых рабочих

Фото: управление ГИБДД по Челябинской области

Двое молодых рабочих погибли в Златоусте. Мужчины чинили водопровод, когда на них упал грузовик.

ДТП случилось на улице Металлистов после обеда 10 ноября. MAN ехал под гору, за рулем сидел 33-летний мужчина. По предварительной версии, водитель не справился с управлением. Сам он утверждает, что у машины не сработали тормоза.

Фото: управление ГИБДД по Челябинской области

В результате грузовик съехал с дороги и провалился в траншею, выкопанную для ремонта труб.

— В результате ДТП находившиеся в котловане двое рабочих погибли, — рассказали в управлении ГИБДД по Челябинской области.

Фото: управление ГИБДД по Челябинской области

В полиции сейчас выясняют личности погибших. Известно, что это были мужчины приблизительно 22 и 24 лет.

Грузовик получил повреждения при падении, но водитель остался цел.

По сообщениям очевидцев, в момент ДТП в траншее находился также третий рабочий. Он жив и сумел самостоятельно выбраться из котлована.

Фото: управление ГИБДД по Челябинской области

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