Строил заводы и продвигал уральскую кухню: готовим похлебку с казачьими щипками, как любил Демидов

Сытную и вкусную похлебку приготовить легко. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Никита Никитич Демидов - великий промышленник, который начал свой бизнес на Урале. Он был всегда в разъездах, так как курировал строительство железоделательных заводов в разных точках региона. А поскольку Демидов был известным любителем поесть, то, находясь постоянно в пути, питался в основном походными блюдами. Одно из таких блюд — «Казачьи щипки в демидовской похлебке». Публикуем пошаговый рецепт.

Ингредиентов нужно немного: мясо, лук, тесто, зелень. Фото: Кирилл САДЫКОВ

— Это одно из возрожденных русских блюд. Его готовили чаще всего, когда выпадал первый снег, — говорит кулинар Алексей Белкин. — Демидовская похлебка очень простая в приготовлении, ингредиенты можно купить как в магазине, так и на рынке. Изюминка — щипки. Это аналог клецок, но на Руси процесс приготовления щипков имел свой смысл.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

ИНГРЕДИЕНТЫ

Вода (3 литра)

Телятина (400 гр.)

Соль (2-3 щепотки)

Лук (1 шт)

Зелень (лук, укроп, петрушка)

Тесто пельменное (200-300 гр.)

ЭТАПЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Похлебка готовится в духовке в чугунном или керамическом горшочке – там мясо максимально протомиться. Как уверяет Алексей Белкин, в сравнении с мясным бульоном на плите – это просто небо и земля.

Мясо можно использовать любое. И даже взять рыбу. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Берем три литра воды. Вода должна постоять, чтобы насытиться воздухом.

Воду перед приготовлением лучше насытить кислородом. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Пока вода отстаивается, кусок телятины помещаем в другую воду на 20 для отхода. Это такой кулинарный термин, когда мясо отдает «всякую неприязнь»: кровь, сок и пр. Кстати, это блюдо универсальное – телятину можно заменить на баранину, свинину, курицу, утку и даже рыбу. Демидов часто для похлебки использовал дичь: косулю, кабана, лосятину.

Мясо лучше вымочить в воде. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Берем горшочек, кладем туда мясо и заливаем насыщенной кислородом водой. Важно – чтобы процесс томления был правильным, воды в нем должно быть в половину емкости.

Солим воду – 2-3 щепотки. Кто как любит. Убираем горшочек в духовку на 200 градусов. Всего горшочек будет находиться в духовке 1,5-2 часа. Но за это время мы периодически его будем доставать и добавлять ингредиенты.

Когда мясо немного потомилось, добавляем лук в кожуре! Он даст насыщенный цвет и приятный вкус бульону. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Через 30 минут добавляем в бульон разрезанную пополам луковицу. Важно – чтобы она была в шелухе. Так лук не вывалиться в процессе томления и придаст пикантность и бурую окраску бульону.

Из пельменного теста делают щипки - аналог клецок. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Убираем горшочек снова в духовку. И беремся за щипки. Это аналог галушек и клецок. Главное формировать их без муки – иначе бульон превратится в кисель. Берем 200 гр. теста формирует тестовые веточки (это тоже кулинарный термин), а дальше разрезаем или нащипываем кусочки размером с ноготь разные по форме.

Принято было тесто рвать. Но те, кто ленится, может нарезать их ножом. Главное не использовать муку - иначе получится кисель. Фото: Кирилл САДЫКОВ

— Раньше выбор способа формирования щипков помогал вычислить ленивых на кухне – тех, кто нарезал. Рваные щипки, ручной работы ценились больше, считались ремесленным блюдом. Особенно когда собиралась вся семья и за разговорами занималась готовкой, — говорит Алексей Белкин.

За полчаса до готовности похлебки бросаем туда щипки. И снова убираем в печь. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Щипки готовы – их нужно забросить в горшочек и перемешать за 25-30 минут до приготовления бульона.

Чтобы зеленуха не разваливалась при резке, скрутите ее. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Пока бульон доходит, готовим все для сервировки блюда. А именно – огородную зеленуху: лук, укроп, петрушку. Она должна немного полежать, берем пучок, скручиваем его – чтобы при резке не разлезался. При скрутке зелень пускает сок, и продукт получается не сухой. Нарезаем мелко зелень и откидываем, чтобы она немного подвялилась.

А потом мелко нарежьте. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Зелень должна немного подвялиться. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Итак, прошло 2 часа. Вынимаем наш горшочек из духовки. И даем блюду упреть – постоять 20-30 минут. Потом добавляем в горшочек зелень.

Мясо расщепляем на волокна и еще раз смешиваем с клецками. Фото: Кирилл САДЫКОВ

— Блюдо подавалось следующим образом. Прямо в горшочке разделываем вилками мясо на волокна, перемешиваем со щипками и напруживаем в тарелку. Есть похлебку можно с хлебом, а можно без, так как есть тестовые щипки. И уже в свою тарелку каждый добавляет дополнительные специи по желанию: перец, чеснок и пр., — говорит Алексей Белкин. — Кто—то добавляет сметану, но я советую этого не делать, чтобы в полной мере оценить растомленный вкус демидовской похлебки.

Разливаем похлебку по тарелкам. Фото: Кирилл САДЫКОВ

И добавляем по желанию перец, чеснок, сметану и пр. Фото: Кирилл САДЫКОВ

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