Российский солдат, у которого из-под сердца врачи достали гранату, оказался уроженцем Челябинской области

Николай Пасенко родился в селе Песчаное Челябинской области

Младший сержант 21-й мотострелковой бригады Николай Пасенко, которому неразорвавшаяся граната пробила левое ребро, оказался уроженцем Челябинской области. Мужчина дважды чудом остался жив. В первый раз во время ранения, а во второй – на хирургическом столе. Врачи сильно рисковали, когда вытаскивали из-под сердца солдата снаряд, так как он мог сдетонировать в любой момент. К счастью, все прошло успешно. Николай Пасенко в эксклюзивном интервью нашим коллегам из КП-Пермь рассказал, что получил ранение, когда вместе с подразделением попал в засаду.

— На нас обрушился шквал огня, со всех сторон гудели украинские «машины», летали дроны, наступала пехота. Националисты пытались взять нас в кольцо. Я сидел в окопе: в бронежилете и каске – как положено, вдруг послышался сильный взрыв, а за ним - резкая боль под левым ребром, как будто мне туда кувалдой шарахнули. Я снял бронник и увидел кровь. Прилег, тут же подбежали ребята – перебинтовали и спросили, нужен ли мне укол промедола (обезболивающее – Ред.). Пока я мог терпеть боль и попросил дать мне его просто в руку, — вспоминает военнослужащий.

Раненого Николая эвакуировали из зоны боевых действий. В ходе осмотра у него ничего не нашли, но потом более опытный врач сделал снимок и увидел гранату у сердца. Тогда-то и было принято решение об операции, которая в итоге прошла успешно.

В настоящий момент боец постепенно выздоравливает. Врачи заявляют, что в больнице он пробудет до конца ноября – середины декабря.

— После лечения ненадолго вернусь домой к родным. Моя сестра из Перми все ждет не дождется, когда меня выпишут. А потом… Потом вернусь на передовую, у меня там друзья остались, я не могу их бросить, — рассказывает солдат.

Николай Пасенко родился в селе Песчаное Челябинской области. К слову, этот населенный пункт был основан переселенцам с Украины в конце XIX - начале XX века. В 2000 году во время срочной службы Николай участвовал во второй Чеченской войне. После этого шесть лет служил по контракту в пограничных войсках, а когда вернулся в родное село, работал там егерем.

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