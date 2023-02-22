В ложной тревоге виноваты хакеры Фото: Михаил ФРОЛОВ

Утром 22 февраля челябинцы услышали предупреждение о воздушной тревоге, прервавшее эфир «Авторадио». Сообщение оказалось ложным. В администрации радиостанции заявили, что на самом деле никакой тревоги нет, а специалисты работают над устранением проблемы с эфиром.

С экстренным опровержением выступили в МЧС. Там заявили, что информация о возможном ракетном ударе не соответствует действительности. В эфир пугающее «предупреждение» попало по вине хакеров, взломавших серверы коммерческих радиостанций сразу в нескольких регионах России. Воздушной тревогой пугали не только челябинцев, но и жителей Магнитогорска, Уфы, Тюмени, Казани, Воронежа и других городов.

О том, что тревога ложная, заявили и в правительстве Челябинской области.

— В результате хакерской атаки, проведенной неизвестными лицами, в эфире прозвучало сообщение: «Объявлена воздушная тревога, всем в укрытие», — сообщили в администрации региона. — По данному факту УФСБ России по Челябинской области проводится проверка.

Челябинцы в соцсетях делятся эмоциями от ложного сообщения. Горожане пишут, что самообладания не потеряли, но все равно пережили неприятный момент.

— Было не смешно, — огорчается одна из горожанок.

— В панику не ударились, послушали другие радиостанции, поняли, что проблема на одной, — делится другая челябинка.

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