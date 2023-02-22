Кошку откачивали с помощью кислородной маски: в Кургане пожарные спасли трех животных из горящего дома

Во время пожара белоснежная кошка застряла на кухне Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В Кургане пожарные спасли из горящего дома кошку, собаку и морскую свинку. ЧП произошло вечером 21 февраля в одноэтажном многоквартирном доме на улице Лесопарковой, 29. Кошку пришлось откачивать с помощью кислородной маски.

Хозяев квартиры дома не было, соседи — трое взрослых и двое детей — успели выскочить на улице еще до приезда МЧС. А вот домашним животным без помощи пожарных в едком дыму было бы не выжить.

— В ходе тушения, обнаружили под столом в кухне белоснежную кошечку, она застряла между стеной и коробкой и жалобно мяукала, вынес ее на свежий воздух и привел в чувство с помощью дыхательного аппарата, — рассказал старший пожарный 12 пожарно-спасательной части Алексей Поздняков. — Еще в одной из комнат услышал тявканье — вынес маленькую собачку, она не понимала, что ее спасают — продолжала лаять и кусалась.

Также на пожаре удалось спасти морскую свинку.

Не передать словами, какую радость испытывали хозяева квартиры. Курганцы поблагодарили пожарных за спасение домашних питомцев.

Отметим, что это уже не первый случай, когда курганские пожарные спасают братьев наших меньших. Так, в 40-градусный мороз спасли собачку Тосю из горящего дома на улице Бажова.

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