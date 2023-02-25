Челябинские мужики – суровые? Нейросети показали, каким видят мужчину из столицы Южного Урала, а культурный эксперт объяснил образ

Типичные лица челябинских мужчин по мнению нейросети Midjourney

Миф о суровых челябинских мужиках крепко закрепился в сознании россиян. Как говорили в «Нашей Раше» - кофе из банки они едят ложкой, хлеб на нож намазывают, голыми руками бреются. Сами жители столицы Южного Урала с легендой о своей брутальности если и соглашаются, то нехотя. Мол, только снаружи мы жесткие, а внутри мягкие и пушистые.

КП-Челябинск обратилась к нейросетям Midjourney и Writesonic, чтобы узнать – какими видит обычных челябинских мужиков искусственный интеллект. А также попросили прокомментировать результат доктора филологических наук, профессора кафедры теории массовых коммуникаций Челябинского государственного университета Марину Загидуллину.

Мозайка из тысяч фотографий

Запрос в графическую нейросеть Midjourney мы сформировали просто – попросили представить типичных мужчин из Челябинска. Задали параметры детализации и качества картинки, пару минут подождали и вуаля – на нас смотрят чуть грустные лица. За спинами мрачные индустриальные пейзажи. Одеты наши «земляки» в зимнюю одежду. Суровыми назвать их можно несомненно – лица щетинистые, недобрые.

Другая нейросеть, Writesonic – текстовая. Формирует сообщения она так же, как Midjourney картинки. Собирает данные из тысяч интернет-источников, компилирует и выдает свое уникальное «видение». И мнение о характере челябинцев у нее положительное, даже читать приятно.

– Челябинские мужчины представляют собой разнообразный социальный слой. Они могут встречаться как добродушные и гостеприимные люди, так и более требовательные и агрессивные по поводу любой темы. Они отличаются правильными принципами, что позволяет им составлять справедливые и добрые суждения. Они также известны как добрые и любезные относительно женщин, и их семья для них важна. В целом, это отзывчивые люди, которые всегда готовы прийти на помощь, – сообщила нам Writesonic.

Что скажет эксперт?

Получается, нейросети, «склеивая» тысячи мнений и данных, утверждают – не такие уж мы и суровые. С этим утверждением согласна доктор филологических наук, эксперт в области культуры Марина Загидуллина. Более того, профессор ЧелГУ уверена – мужчины из Челябинска ничем не отличаются от екатеринбуржцев или воронежцев:

– И уж точно они не суровые и хмурые - а просто разные. В любом городе есть окраины и центр - и там «культурный облик» людей может весьма разниться. Но результаты визуализации, несомненно, связаны с популярным мем-шаблоном «Мужчины Челябинска настолько суровы, что…» , а также хорошо раскрученными экомифами о городе. Повод задуматься о факторах имидж-фиксации! Может быть Челябинску от этого и не надо отказываться - хорошая визитная карточка, яркая. Суровость и подчеркнутая маскулинность портретов, предложенных сетью, как раз и есть определенный ответ на запрос о четкости гендера - следование привычному «мужскому» типу. Это тоже интересно исследовать, чтобы понимать, как общая борьба за равенство полов проигрывает глубинным стереотипам и ментальным шаблонам.

Выходит, суровость мужчин из Челябинска, увы, надуманна. Они разные – молодые, взрослые, грустные и веселые, брутальные и нежные. И даже в «Нашей Раше», в очередном сюжете о Дулине и Михалыче, шаблон однажды переиграли: «Челябинские мужики настолько суровые, почти как сибирские, только сибирские еще более суровы».

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