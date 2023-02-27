Быть «Эталоном» во всем: что делает челябинская стоматология, чтобы соответствовать названию

В этом году первому филиалу стоматологии будет 14 лет. Фото предоставлено "Эталоном"

В этом году сеть стоматологических клиник «Эталон» будет праздновать 14 лет со дня открытия первого филиала. За это время в клинике усовершенствовались технологии и навыки врачей, появились преданные пациенты, а спектр услуг расширился до максимального. К чему теперь стремится стоматология? И как ей удается поддерживать эталонный имидж?

Фото предоставлено "Эталоном"

ВРАЧИ НАСТОЛЬКО ХОРОШИ, ЧТО НУЖЕН ТРЕТИЙ ФИЛИАЛ

В 2009 году стоматология «Эталон» открыла двери в Тракторозаводском районе. За 6 лет сформировался имидж клиники, где к пациентам относятся с заботой и уважением. Этого требовало и название, которое подразумевает эталонные сервис, лечение и отношение друг к другу и к пациентам. В итоге в стоматологии стало тесно, поэтому в 2015-м появился еще один филиал — но уже в центре, на Сони Кривой.

— Наши врачи — прекрасные специалисты, поэтому к некоторым плотная запись на несколько недель вперед. Сейчас мы ищем помещение для третьей клиники, чтобы нести здоровье в массы и охватывать больше районов Челябинска, — отметила маркетолог «Эталона» Ольга Стовбур.

Фото предоставлено "Эталоном"

В коллективе собрались как молодые врачи, которые приходили в «Эталон» на практику и уже не захотели уходить, так и доктора со стажем. Например, стоматолог-ортопед Сергей Дмитриевич Шишкин работает с зубами 46 лет! Не удивительно, что у врача большая очередь из пациентов и безупречная репутация. У стоматолога-хирурга Юлая Рашитовича Шайдуллина — 30-летний стаж. Пациенты идут к нему из-за доброй улыбки, легкой руки и деликатности на самых сложных операциях. А стоматолог-ортопед Людмила Ивановна Худякова вообще гордость «Эталона», потому что российская стоматологическая ассоциация присвоила ей звание отличника стоматологии первой степени.

Фото предоставлено "Эталоном"

— В медицине важно чувствовать себя комфортно, поэтому у нас можно найти врача на любой вкус. Если нужен строгий, который все разложит по полочкам, будет лаконичным, то это к Юлии Александровне Неверовой. Если хочется выговориться, то это к эмпатичной и эмоциональной Алёне Анатольевне Спящевой. Большой плюс в том, что у нас бесплатные консультации, благодаря этому вы можете без затрат пройти осмотр у наших врачей и определиться, у какого специалиста хотели бы лечиться, — уточняет Ольга.

Фото предоставлено "Эталоном"

При этом каждый сотрудник постоянно обучается. Это касается всех — администраторов, ассистентов, врачей и других сотрудников клиники. По мнению директора, повышение квалификации — особенно в других городах — помогает переключиться от рутины, получить знания, эмоции и приобрести дополнительный опыт от коллег. Да и сам руководитель получает четвертое образование. Возможно, именно поэтому в «Эталоне» нет текучки кадров.

СОХРАНИЛИ КАЧЕСТВО УСЛУГ ДАЖЕ В НЕПРОСТОЕ ВРЕМЯ

Каждая клиника «Эталона» — самодостаточная. Это значит, что в любом филиале можно вылечить зубы всем членам семьи. Здесь зубы чистят, отбеливают, лечат, реставрируют, протезируют, имплантируют, удаляют и выравнивают. Не каждая клиника может похвастаться собственным ортодонтом и детскими стоматологами, но в «Эталоне» такие врачи есть.

Фото предоставлено "Эталоном"

Отзыв:

— Были с сыном на приёме, подрезали уздечку верхней губы. Процедура не очень приятная, но врач максимально расположил к себе ребенка. В итоге всё прошло хорошо, зажило очень быстро и без осложнений, — вспоминает пациентка «Эталона» Анастасия Закирова.

Фото предоставлено "Эталоном"

Несмотря на нестабильную экономическую ситуацию, «Эталон» придерживается использования высококачественных импортных материалов и оборудования. Это позволяет сохранить качество сервиса и работ на привычном для пациентов уровне. Из новшеств — переход на цифровую стоматологию. Появился аппарат для трехмерных моделей, которым пользуется ортопед: если раньше необходим был оттиск зубов, то теперь можно воспользоваться внутриротовым сканером. Это происходит намного быстрее.

НЕЗАМЕНИМЫЕ ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ

Прием в «Эталоне» проходит по выверенной схеме: пациент предварительно записывается и приезжает в стоматологию (чаще всего о ней узнают по рекомендациям от знакомых или из массовой рекламы). Обычно записи подстраивают так, чтобы клиенты друг с другом не пересекались — это делается для их комфорта. Но при этом не забывают про оперативность.

Отзыв:

— Нужно было срочно поставить на место выпавшую коронку переднего зуба. Записалась вечером, на следующий день приняли и установили на бетон мою коронку. Посещением и ценой услуги осталась довольна: прошло уже 2 года, и все нормально, — рассказала Злата.

Фото предоставлено "Эталоном"

После оформления документов у администратора пациент ожидает в холле: там в его распоряжении телевизор, чай, кофе, вода и журналы. Если разрядится телефон, на стойке администрации есть зарядники для всех типов разъёмов.

Когда приходит время, ассистент приглашает пациента в кабинет, где его ждет врач. Который прописывает план лечения или же устраняет проблему за один прием — в зависимости от того, с чем к нему пришли. Также в клинике не ограничено время приема: врач его регламентирует самостоятельно — в соответствии с клиническим случаем.

Фото предоставлено "Эталоном"

Но бывает, что требуется длительный период наблюдения: например, при имплантации, ортопедическом или ортодонтическом лечении. Тогда к врачебному составу подключается координатор. Этот человек всегда поддерживает на приемах, составляет план лечения и объясняет простым языком то, что было не понятно. Он заботится о состоянии пациента на расстоянии, всегда находится на связи в мессенджерах и напоминает о следующих визитах, чтобы пациент не забыл.

Еще один незаменимый помощник — это администратор. Он поможет вызвать такси, оформить справки и даже проконтролировать подростков, если они приходят самостоятельно, а их родители просят выполнить какую-то просьбу.

Фото предоставлено "Эталоном"

Из-за того, что кадры в стоматологии меняются крайне редко, постоянные пациенты знают коллектив «Эталона» в лицо, как и сотрудники знают пациентов. А это позволяет выстроить более доверительные отношения. Видимо, поэтому сеть так быстро расширяется и завоевывает расположение новых пациентов.