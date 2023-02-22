Трамваи прибавят скорость и станут тише

В Челябинске ускорят ремонт трамвайных путей, чтобы новый транспорт стал комфортнее.

Два года назад в Челябинске началась полная перезагрузка общественного транспорта. На улицы вышли новые автобусы и трамваи. В 2023 году ставятся новые задачи: начинается обновление троллейбусного парка вместе со всей инфраструктурой, продолжится ремонт трамвайных путей.

Именно депо № 1 выбрал губернатор Алексей Текслер для обсуждения будущего трамваев в Челябинске. Как сделать этот транспорт по возможности быстрее, предлагали глава города Наталья Котова, замгубернатора Сергей Шаль, представители горэлектротранспорта и областного миндортранса.

— На одном перекрестке было пять сходов трамваев, это не допустимо, — заявил Алексей Текслер. — Общественный транспорт — это гарантия без опасности. Поэтому трамвайные пути — приоритетная задача. В этом году нужно увеличить ремонт путей в два раза. Этот год должен стать основным, новая техника должна ездить по новым путям.

ЛЕГКОГО ПУТИ

В 2023 году не просто увеличат объем работ по трамвайным путям. Рабочие применят новые технологии, чтобы машины не разбивали переезды. Так, на Свердловском проспекте соберут рельсошпальную решетку из рельсов длиной 25 метров. А на пересечении улицы Труда и Свердловского проспекта в колею трамвайных путей положат крупные плиты с резиновыми уплотнителями, что сделает переезд плавным для автомобилистов.

— В этом году задача — капитально отремонтировать порядка 16 километров трамвайных путей, — прокомментировал губернатор Алексей Текслер по итогам совещания. — Это большой объем. Будут определенные неудобства, но разработаны компенсационные маршруты. В любом случае эту работу делать надо, и уже нет возможности переносить. Современный подвижной состав требует новой инфраструктуры. Поэтому в этом году основной упор сделаем на это. Будут работы и по энергохозяйству. Уверен, что трамваи станут не просто комфортными, но и быстрыми.

В план по капитальному ремонту вошли трамвайные узлы на Свердловском проспекте, по проспекту Победы, включая самый проблемный участок возле Теплотеха, продолжатся работы на улицах Труда и Российской.

УЧЛИ ПОЖЕЛАНИЯ ПАССАЖИРОВ

Параллельно с ремонтами в Челябинск продолжают пребывать новые трамваи. В 2022 году город получил 60 новых машин. В этом году на маршруты выйдет еще больше — 74.

Первая партия новых трамваев уже вышла на линию. Производит машины для всего региона Усть-Катавский машиностроительный завод. Эти трамваи немного отличаются по расположению кресел, оборудованию места водителя. Новые модели сделали более вместительными, добавили умные кнопки открывания дверей и функции на панели управления.

Водитель Вадим Старицын одним из первых сел за управление новенького трамвая еще в 2021 году. Рассказывает, чаще всего умная система безопасности реагирует, если долго смотришь в зеркало. А вот опасных ситуаций еще не было.

— Новые трамваи доукомплектованы новыми системами, — говорит водитель. — Это подсчет пассажиров и система безопасности. Реагирует на отвлечение от управления, сон, если стало плохо, закурил, взял телефон, отвернулся. Система напоминает голосом, если водитель не среагировал, начинает пищать, если не нажал кнопку безопасности, вагон останавливается. При этом система адаптируется под действия конкретного человека.

Вместе с обновлением состава и инфраструктуры идет восстановление службы ремонта. В этом году наберут полный штат — 170 человек, закупят недостающее оборудование. Таким образом, «Челябгэт» полностью займется обслуживанием и ремонтом трамвайной сети.

ОБНОВЛЕНИЕ В ЗЛАТОУСТЕ И МАГНИТОГОРСКЕ

В 2023 году завершится обновление трамвайного парка в Златоусте. Как рассказал Алексей Текслер, последние вагоны прибудут в ближайшее время. А вот в Магнитогорске акцент будет сделан на автобусы.

— В прошлом году мы приобрели 40 трамваев для Магнитогорска и практически полностью закрыли потребность в современных трамваях, — говорит глава региона. — В этом году будет обновление автобусов. На моей прямой линии прозвучал вопрос, что неудобно добираться до вокзала, поэтому там будет новый маршрут.

ЦИФРА: 16

Столько километров трамвайных путей заменят в Челябинске в 2023 году.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru