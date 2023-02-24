Шах и мат в ледяной воде и босой забег по снегу: на Тургояке прошел первый семейный фестиваль моржей «Закалённый Миасс»

Первый фестиваль и сразу аншлаг – собралось около 500 участников от мала до велика. Фото: центр закаливания и зимнего плавания «Моржи Миасса»

В ледяную воду ныряли прямо в коньках, умудрялись играть в шахматы и тягать гири на плаву, а еще бегали по снегу босиком. Да так, что пятки красные сверкали! И все это под аплодисменты заводной толпы. В День защитника Отечества на озере Тургояк состоялся семейный фестиваль «Закалённый Миасс».

Такой фестиваль прошел впервые. И сразу собрал аншлаг. Поучаствовали около 500 человек, в том числе семьи с детьми, рассказали КП-Челябинск организаторы мероприятия из центра закаливания и зимнего плавания «Моржи Миасса».

Все девушке-моржу по силам – и водой на морозе облиться, и на коньках прокатиться. Фото: центр закаливания и зимнего плавания «Моржи Миасса»

Неспешная партия в ледяной воде? Для бывалых моржей раз плюнуть! Фото: центр закаливания и зимнего плавания «Моржи Миасса»

Программа была обширной: это показательные заплывы и мастер-классы по технике закаливания от бывалых моржей, шоу-турниры по футболу, волейболу, гиревому спорту, перетягиванию каната и лыжам.

В программу фестиваля вошло и катание на лыжах по ледяному Тургояку. Фото: центр закаливания и зимнего плавания «Моржи Миасса»

Всего не перечесть, радостно рассказывает КП-Челябинск председатель центра «Моржи Миасса» Александр Пенкин:

– Праздник удался! Поспособствовали хорошая реклама фестиваля и поддержка города. Акция «Пробуждение» вовлекла всех желающих в закаливающий забег по снегу босиком. На дистанции в 23 метра только так сверкали красными пятками!

Поучаствовать и просо посмотреть – в праздничный день фестиваль собрал массу людей. Фото: центр закаливания и зимнего плавания «Моржи Миасса»

Вдобавок моржи-артисты дали концерт – пели песни под гитару и били в барабаны. Самых активных участников фестиваля – детей – наградили катанием на собачьих упряжках.

Снимок на память – довольные участники фестиваля. Фото: центр закаливания и зимнего плавания «Моржи Миасса»

Фестиваль прошел при содействии Фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала. Организаторы планируют сделать «Закалённый Миасс» доброй традицией.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.