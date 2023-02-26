«Избил шокером и молотком»: в Магнитогорске маньяк из квест-комнаты максимально вжился в роль и подрался с посетителем

Актер напал на парня и ударил его молотком Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В последние годы квест-комнаты набрали большую популярность среди любителей острых ощущений. Чаще всего люди предпочитают страшилки: всякие дома маньяков, из которых нужно выбраться в темноте. Все это происходит в формате игры, но магнитогорские организаторы квестов пошли дальше и реально избили посетителя.

Семья отправилась на квест в надежде весело провести время. Еще бы, ведь в социальных сетях описание комнаты так и манит: «Дом маньяка. Кровавые декорации, несколько актеров, море эмоций и впечатлений!» И ведь не соврали, особенно с последним.

Все было очень даже круто, пока 20-летнего парня не зажали в углу два актера. Они начали хлестать его электрошокерами и молотком. По словам других участников «игры», ударов было несколько десятков. Тогда игривое настроение молодого человека испарилось, и он сказал: «если вы не прекратите, я ударю». Они не прекратили — он вмазал актеру.

После этого началась потасовка. Девушка пострадавшего парня рассказала, что актер возвращался и с битой, и с молотком, да и в целом вел себя слишком агрессивно. Ну, а что вы хотели: пришли в гости к маньяку, так ведите себя скромно.

— Он замахивался молотком, говорил унизительные слова и угрожал, что дождется после квеста, — утверждает девушка. — К концу квеста актер пришел еще раз, и в этот раз чуть ли не началась драка. Но благо, я смогла удержать своего парня, актер тоже рвался, но мы смогли их разъединить. Потом он вышел и попросил прощения.

Освободившись из лап маньяка и нахватавшись впечатлений, семья разбрелась по домам. И тогда парень обнаружил большой синяк на ноге от удара молотком. Кроме этого, у него разболелось плечо, по которому актер лупанул дубинкой. Семья связалась с организаторами квеста, в итоге конфликт уладили без привлечения полиции и кого-либо еще.

— Директор извинилась за своих актеров, потом еще перезвонила. Прислали нам 50% от стоимости квеста в качестве возмещения морального ущерба, — рассказала КП-Челябинск мама пострадавшего парня.

Мы дозвонились до администрации квеста. Информацию о случившемся там подтвердили.

— Актеры, которые повели себя неподобающим образом, понесли наказание, — заявили в квест-комнате. — Вообще, у нас все происходит в формате игры, и подобных инцидентов с нами не случалось. Для нас это вопиющий случай, но с пострадавшими конфликт уже уладили.

Что касается электрошокеров, по словам администратора, на квесте используются муляжи, и бьют они совсем не так, как настоящие. Чего не скажешь про молоток...

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