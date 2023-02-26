Залезали друг на друга, чтоб увидеть чучело: как челябинцы отметили масленицу в парке Гагарина

Судя по количеству людей, масленицу челябинцы ждали как никогда Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня в челябинском парке Гагарина горожане вовсю отмечали масленицу. Традиционные русские забавы, много блинов и, конечно же, сжигание чучела. Людей было так много, что некоторые даже забирались на киоски, чтобы увидеть все шоу своими глазами. Показываем самые сочные фотографии и рассказываем, как это было.

Парк Гагарина давненько не видал столько людей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Детей развлекали как могли Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Почувствуй себя блином! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ради верхушки столба можно и раздеться Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Традиционные бои собрали много участников и зрителей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Для челябинцев организовали фотозону Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Можно было и постучать в барабан Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

И проверить свои силушки Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А еще — вкусно покушать, и не только блины Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Для любителей большого размерчика Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Рыбалка для тех, кто пока не готов мерзнуть над лункой Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Дети находили развлечения везде, где только можно Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

И такие гости залетали на блины Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Бег в мешках — куда же без него Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А на сцене — песни и пляски Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Горожане наслаждались концертом и ждали кульминации Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Залезали куда повыше, лишь бы увидеть чучело Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А чучело горело красиво! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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