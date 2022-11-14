Вселенная продолжит ставить подножки, но астролог знает, как избежать неприятностей

Неприятности будут со всех сторон: сложно не оступиться из-за подножек вселенной и гололеда Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Во второй половине ноября можно будет немного выдохнуть. Солнце, Меркурий и Венера по очереди перейдут в знак Стрельца, а это значит, что внутри проснется оптимизм. И после сложного завершения первой половины ноября краски жизни вернутся. Но Вселенная все равно продолжить ставить подножки. Как не оступиться в ближайшие полмесяца, рассказала астролог Екатерина Шувалова.

— В этот период вам может захотеться расширить горизонты своего сознания через изучение чего-то нового: других культур, языков и любого дела, где есть своя философия. Погружение в эти темы будет действовать положительно. И в целом вас могут посещать новые идеи, новый взгляд на привычные вещи. Самое главное — откройте своё сердце для этого.

Больше обычного может хотеться покупать элитные, дорогие вещи, которые будут подчёркивать ваш статус.

Чего следует избегать, так это заносчивости и позиции «Я всё знаю лучше всех». С 27 ноября начнёт нагнетать непростой период, и на астрологическом небе тучи сгустятся.

1. Могут происходить споры и конфликты из-за недомолвок, искажения фактов или обмана, поэтому старайтесь избегать выяснения отношений и тщательно проверяйте всю информацию, которая к вам поступает.

2. Не следует фанатично увлекаться какой-то идеей. То, что вам кажется бесспорной истиной, на самом деле может не быть таковым, поэтому будьте открыты к объективному взгляду с разных сторон.

3. Также в этот период может участиться количество пустых разговоров и обещаний, и чтобы не проваливаться в это, чаще задавайте себе вопрос: «А что я могу сделать для реализации этого? Как я могу повлиять на ситуацию? Что от меня зависит, а что — нет?».

4. Возможно учащение опозданий, каких-то поломок с транспортом, поэтому в случае важных поездок закладывайте время на дорогу с запасом и лишний раз проверяйте документы, билеты и тому подобное.

5. В этот период очень осторожно относитесь к новым романтическим увлечениям, так как есть вероятность восприятия партнёра через розовые очки.

Чтобы сгладить сложные периоды, старайтесь:

- впускать в свою жизнь новое, быть открытым переменам, но одновременно с этим не допускать хаоса, а структурировать их;

- выстраивать чёткое планирование и стратегию своих действий;

- избегайте импульсивных покупок, в магазин лучше всего ходить со списком необходимых вещей;

- не распыляться на много разных дел, а сконцентрироваться на самом главном;

- чётко и понятно формулировать свои мысли, а также лишний раз уточнять, что имел в виду собеседник, чтобы не возникало недопонимания.

И помним про Ретро Марс, который действует до 12 января 2023 года. Лучше посвятите время совершенствованию уже начатых дел, чем кардинально новым задачам и планам.

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