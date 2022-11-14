Управляются силой мысли: врачи из Челябинска подарят детям ДНР и ЛНР современные киберпротезы рук

Скоро протезы получат три ребенка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Современные киберпротезы рук подарят детям ДНР и ЛНР врачи из Челябинска. Благотворительный фонд «Бирюзовый» планирует подарить протезы всем нуждающимся в них детям. Правда, начнут пока с трех.

− Мы дарим детям киберпротезы с внешним источником питания. Это самые современные киберпротезы, которые управляются силой мысли через мышечные токи. Протезами, которые мы дарим, управляют электротоки в оставшихся мышцах. Когда ребенок думает, направляется импульс в мышцы, они сокращаются и протез срабатывает, − рассказывает КП-Челябинск один из основателей фонда, главный врач детской поликлиники №8 Антон Рыжий.

Помочь обещают детям и с врожденными, и с бытовыми, и с военными травмами. Главное, чтобы у ребенка в остатке руки сохранились нервные импульсы. Ищет таких детей в ДНР и ЛНР директор фонда Кирилл Чиглинцев.

− Он ездит по поселкам ДНР, в том числе по прифронтовой зоне. Сегодня я с ним созванивался. Рассказывает, что снимает медицинские показатели у детей, а рядом реактивные снаряды града работают, − рассказывает КП-Челябинск Антон Рыжий.

Кирилл вместе с командой волонтеров при помощи специального оборудования проверяет, как работают у ребят сохранившиеся части конечностей.

− После того, как они проведут измерения у детишек, эти данные мы отправим в Москву, в компанию «Моторика». Именно они будут изготавливать киберпротезы. Мы планируем обеспечить всех детей ДНР и ЛНР такими протезами, − анонсировал Антон Рыжий.

Правда, пока решили начать с трех. Когда Кирилл Чиглинцев соберет показатели у всех ребят, из них выберут троих. Они получат современные протезы первыми.

− По мере роста ребят, будем заменять протезы. Если будут новые случаи, будем обеспечивать и их, − сообщил КП-Челябинск врач. − Примерка протеза и изготовление происходит в Москве. А торжественное вручение пройдет либо в Челябинске, либо в Донецке. Думаем, что будем приглашать этих ребят в Челябинск. Тут для них будут культурная программа и торжественное вручение.

Самый простой киберпротез стоит около 700 тыс. рублей. Посложнее – 1,5 млн рублей. Какой будут устанавливать, будет зависеть от возраста ребенка и состояния сохраненной части руки.

В Челябинской области фонд установил такие протезы 14 детям. Все они также были изготовлены в компании «Моторика».

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