Для строителей и агентств недвижимости в конце ноября проведут форум

Спикеры форума – лидеры в своих отраслях и отдельных нишах Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

29 ноября в конференц-зале центра «Мой бизнес» состоится тематический форум для профессионального сообщества, объединенного темой строительства и продажи недвижимости: промышленных предприятий, застройщиков и девелоперов, подрядных организаций, архитекторов и дизайнеров, агентств по продаже и аренде недвижимости.

Спикеры форума – лидеры в своих отраслях и отдельных нишах, а также компании, помогающие развивать и оптимизировать бизнес: IT, финансы и право, логистика, инженерия, продвижение.

Какие управленческие решения принимать? Как быть с кадрами? Каких вводных ожидать от правительства РФ и региона? Какими мерами господдержки можно и нужно воспользоваться? Какие отраслевые инструменты показали свою эффективность? На какие ниши и сегменты обратить внимание?

От гостей форума мы ждём животрепещущие вопросы, и все вместе попытаемся в режиме реального времени обменяться идеями и найти пути решения проблем, с которыми столкнулся бизнес.

Форум также даст участникам возможность расширить круг деловых связей – не просто познакомиться, а при необходимости обсудить конкретные деловые вопросы.

Среди спикеров и участников: ЮУ КЖСИ, СЗ «ФлайПлэннинг», «ДОМ.РФ», «Металл Профиль», ЖК «Алое поле», Агентство недвижимости «ANB», DAN Недвижимость, КПД и СК, архитектурное бюро «Мечты сбываются», Luxe Deco», СК «Все строй», СК «Просто-Р» (ЖК «Солнечный берег»), «Новая детская компания», центр «Мой бизнес», СК «Военно-Страховая компания», Napoleon IT, DigitalDeveloper, «Фишер Групп», банк Уралсиб, «Охранные системы», «Оптогаджет» и другие.

Всего от 60 до 80 участников. Формат: офлайн + онлайн-трансляция в группе «ВКонтакте».

Тайминг:

10:00 – 10:30 – сбор гостей

10:30 – 13:30 – деловая программа: строительство, девелопмент, финансы, господдержка.

13:30 – 14:00 – перерыв на обед и личное общение

14:00 – 15:00 – лекторий: дизайн, архитектура и философия общественных пространств.

15:00 – 16:30 – деловая программа: маркетинг, коммуникации, IT.

16:30 – 18:00 – награждение победителей премии «Лучший строитель 2022», лотерея

29 ноября, с 10:00 до 18:00

Челябинск, ул. Российская, 110 к.1 (офисный центр Greenplex)

Конференц-зал центра «Мой бизнес» (1 этаж)

Программа форума включает в себя развернутый тайминг с указанием спикеров, вопросов и модераторов. Регистрация для гостей обязательна.